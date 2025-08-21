В Киевской области задержали мужчину, который взял 10 тысяч долларов за влияние на ВВК для установления инвалидности

Фигурант за взятку пообещал оказать влияние на членов ВЛК для оформления группы инвалидности.

В Киевской области мужчину уличили в получении 10 тысяч долларов за влияние на членов военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый пообещал повлиять на членов ВВК при одном из областных ТЦК и СП с целью оформления гражданину группы инвалидности.

За свои «услуги» он получил 10 тысяч долларов.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после получения средств.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

