Трамп заявив, що особисто патрулюватиме Вашингтон разом із поліцією та військовими

Трамп особисто вийде на патрулювання Вашингтона разом із поліцією та Нацгвардією.

Джерело фото: WSJ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп оголосив, що сьогодні ввечері приєднається до патрулювання столиці разом із правоохоронцями та Нацгвардією.

Про це він повідомив під час інтерв’ю на радіошоу Тодда Старнса.

«Я вийду сьогодні ввечері. Я збирався тримати це в таємниці. Але ж у тебе таке гарне шоу. Тому ти тепер знаєш і твої численні слухачі. Я збираюся вийти сьогодні ввечері з поліцією і, звичайно, з військовими», — сказав Трамп.

У Білому домі поки не уточнили, чи буде участь президента у патрулюванні символічною, чи він дійсно долучиться до роботи правоохоронців у місті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.