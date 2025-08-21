Практика судів
Трамп заявив, що особисто патрулюватиме Вашингтон разом із поліцією та військовими

21:21, 21 серпня 2025
Трамп особисто вийде на патрулювання Вашингтона разом із поліцією та Нацгвардією.
Джерело фото: WSJ
Президент США Дональд Трамп оголосив, що сьогодні ввечері приєднається до патрулювання столиці разом із правоохоронцями та Нацгвардією.

Про це він повідомив під час інтерв’ю на радіошоу Тодда Старнса.

«Я вийду сьогодні ввечері. Я збирався тримати це в таємниці. Але ж у тебе таке гарне шоу. Тому ти тепер знаєш і твої численні слухачі. Я збираюся вийти сьогодні ввечері з поліцією і, звичайно, з військовими», — сказав Трамп.

У Білому домі поки не уточнили, чи буде участь президента у патрулюванні символічною, чи він дійсно долучиться до роботи правоохоронців у місті.

