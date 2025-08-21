Трамп заявил, что лично будет патрулировать Вашингтон вместе с полицией и военными

Трамп лично выйдет на патрулирование Вашингтона вместе с полицией и Нацгвардией.

Источник фото: WSJ

Президент США Дональд Трамп объявил, что сегодня вечером присоединится к патрулированию столицы вместе с правоохранителями и Нацгвардией.

Об этом он сообщил во время интервью на радиошоу Тодда Старнса.

«Я выйду сегодня вечером. Я собирался держать это в тайне. Но у тебя такое хорошее шоу. Поэтому ты теперь знаешь и твои многочисленные слушатели. Я собираюсь выйти сегодня вечером с полицией и, конечно, с военными», — сказал Трамп.

В Белом доме пока не уточнили, будет ли участие президента в патрулировании символическим или он действительно присоединится к работе правоохранителей в городе.

