X вместо птички: Маск утвердил новый «промежуточный» логотип Twitter

Как мы рассказывали, американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил накануне, что его социальная сеть изменит логотип. У нового логотипа уже не будет птицы.
Уже вечером 23 июля Маск написал, что домен x.com теперь ведет прямо в Twitter, а временный логотип X будет опубликовано позже.
Затем Маск опубликовал на своей странице видео без объяснений.
July 23, 2023
https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
Interim X logo goes live later today.
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