X вместо птички: Маск утвердил новый «промежуточный» логотип Twitter

Как мы рассказывали, американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил накануне, что его социальная сеть изменит логотип. У нового логотипа уже не будет птицы.

Уже вечером 23 июля Маск написал, что домен x.com теперь ведет прямо в Twitter, а временный логотип X будет опубликовано позже.

Затем Маск опубликовал на своей странице видео без объяснений.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today.