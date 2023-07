Илон Маск заявил, что Twitter сменит логотип

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что его социальная сеть сменит логотип. Новый логотип уже не будет иметь птички.

Об этом он написал в Twitter.

«И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — говорится в сообщении Маска.

Незадолго до этого он сообщил, что если опубликуют достаточно хороший логотип X, то его обнародуют.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

Также Маск показал видео с мерцающим изображением X, не предоставляя подробностей.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds