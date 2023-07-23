Ілон Маск заявив, що Twitter змінить логотип

Американський мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив, що його соціальна мережа змінить логотип. Новий логотип уже не буде мати пташки.
Про це він написав у Twitter.
«І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами», — сказано у повідомленні Маска.
Незадовго до цього він повідомив, що якщо опублікують достатньо хороший логотип X, то його оприлюднять.
Також Маск показав відео із мерехтливим зображенням «X», не надаючи подробиць.
If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
July 23, 2023
And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
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