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Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

Опубліковано постанову Кабміну щодо нових підходів до формування фонду оплати праці чиновників.

Оцінці з погляду допустимості підлягають фактичні дані, а не саме по собі джерело доказів, - Верховний Суд

У випадку оцінки результатів слідчого експерименту суд має визначити допустимість не самого протоколу слідчого експерименту, а відомостей, які в ньому містяться, зазначив Касаційний кримінальний суд.

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Також Галина Третьякова пропонує надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів.

Чи готові господарські суди до реалізації норм нового закону про обов’язкові електронні кабінети, - коментар голови КГС ВС Лариси Рогач

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Набрав чинності закон про обов’язкову реєстрацію в електронних кабінетах для участі в судових процесах – в учасників господарських справ є три місяці для реєстрації.

  1. В Україні

Ілон Маск заявив, що Twitter змінить логотип

13:17, 23 липня 2023
Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X.
Ілон Маск заявив, що Twitter змінить логотип
Джерело фото: Davide Bonaldo/Sipa USA/SIPA
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Американський мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив, що його соціальна мережа змінить логотип. Новий логотип уже не буде мати пташки.

Про це він написав у Twitter.

«І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами», — сказано у повідомленні Маска.

Незадовго до цього він повідомив, що якщо опублікують достатньо хороший логотип X, то його оприлюднять.

Також Маск показав відео із мерехтливим зображенням «X», не надаючи подробиць.

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