Ілон Маск заявив, що Twitter змінить логотип

Американський мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив, що його соціальна мережа змінить логотип. Новий логотип уже не буде мати пташки.

Про це він написав у Twitter.

«І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами», — сказано у повідомленні Маска.

Незадовго до цього він повідомив, що якщо опублікують достатньо хороший логотип X, то його оприлюднять.

Також Маск показав відео із мерехтливим зображенням «X», не надаючи подробиць.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds