Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

14:35, 21 серпня 2025
У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.
Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13388 про внесення зміни до статті 11 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

У цих змінах ч. 1 ст. 11 Закону викладено у новій редакції, згідно з якою у період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору, які регулюють відносини, визначені цим законом. Дія таких положень може бути зупинена тільки за взаємною згодою сторін колективного договору у порядку, визначеному цим колективним договором.

Передбачено, що протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом сторони колективного договору зобов’язані почати переговори про можливості та строки поновлення його положень, зупинених без їх взаємної згоди, а також порядок та строки поновлення таких положень, а також зобов’язати сторону роботодавця повідомляти орган, що здійснив повідомну реєстрацію цього колективного договору, про рішення щодо поновлення дії положень колективного договору у тижневий строк з дня ухвалення такого рішення.

Як зазначило Головне науково-експертне управління парламенту, викликає застереження запропонований у проекті спосіб усунення наслідків дії чинного положення, яке «надає одностороннє право одній із сторін договору визначати дію або зупинення положень колективного договору на власний розсуд, що може призводити до необґрунтованого порушення узятих нею зобов’язань», яким на сторони колективного договору покладається обов’язок почати переговори про можливості та строки поновлення його положень, зупинених без взаємної згоди його сторін.

«Вважаємо, що такий підхід містить неспівмірні умови зупинення і поновлення положень колективного договору, оскільки зупиненні одноосібним рішенням роботодавця зобов’язання (затверджені обома сторонами колективного договору) передбачається відновлювати через договірну процедуру, предметом якої визначено «можливості поновлення» положень зупиненого колективного договору, а не безпосереднє поновлення зупинених зобов’язань», зауважило ГНЕУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

