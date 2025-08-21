Практика судов
Верховная Рада приняла закон о порядке приостановления коллективного договора по инициативе работодателя

14:35, 21 августа 2025
В период действия военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора.
Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13388 о внесении изменения в статью 11 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

В этих изменениях часть 1 статьи 11 Закона изложена в новой редакции, согласно которой в период действия военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора, которые регулируют отношения, определенные этим законом. Действие таких положений может быть приостановлено только по взаимному согласию сторон коллективного договора в порядке, определенном этим коллективным договором.

Предусмотрено, что в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этого закона стороны коллективного договора обязаны начать переговоры о возможностях и сроках возобновления его положений, приостановленных без их взаимного согласия, а также порядок и сроки возобновления таких положений. Также сторона работодателя обязывается уведомлять орган, осуществивший уведомительную регистрацию этого коллективного договора, о решении по возобновлению действия положений коллективного договора в недельный срок со дня принятия такого решения.

Как отметило Главное научно-экспертное управление парламента, вызывает замечания предложенный в проекте способ устранения последствий действия действующего положения, которое «предоставляет одностороннее право одной из сторон договора определять действие или приостановление положений коллективного договора по собственному усмотрению, что может приводить к необоснованному нарушению взятых ею обязательств», которым на стороны коллективного договора возлагается обязанность начать переговоры о возможностях и сроках возобновления его положений, приостановленных без взаимного согласия его сторон.

«Считаем, что такой подход содержит несоразмерные условия приостановления и возобновления положений коллективного договора, поскольку обязательства, приостановленные единоличным решением работодателя (утвержденные обеими сторонами коллективного договора), предполагается возобновлять через договорную процедуру, предметом которой определены «возможности возобновления» положений приостановленного коллективного договора, а не непосредственное возобновление приостановленных обязательств», — отметило ГНЭУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

