Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13420, яким пропонується надати податкові пільги на 10 років підприємствам, які Міноборони включить до переліку резидентів Defence City.

Крім пільг законопроект до другого читання передбачає обмеження публічного доступу до усіх даних цих підприємств в електронних реєстрах.

Відповідно до нього Кабміну доручать у місячний строк затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City.

Прикінцеві положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнюються нормою про те, що протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення загальний доступ обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Дефенс Сіті, зокрема, це буде стосуватися даних з:

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державного земельного кадастру

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

Державного реєстру України промислових зразків

Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки тощо – та інших визначених Кабміном публічних електронних реєстрів щодо таких резидентів.

Тобто, перелік реєстрів, в яких не можна буде знайти відповідні дані про такі підприємства, не є вичерпним.

Також буде передбачено, що резиденти Дефенс Сіті, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, оприлюднюють таку звітність протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або не пізніше 30 днів після припинення статусу резидента Дефенс Сіті.

У період дії воєнного стану отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики дані фінансової звітності резидентів Дефенс Сіті не поширюються.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.