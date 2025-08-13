Практика судів
«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

08:05, 13 серпня 2025
Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.
«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги
Фото: Telegram / Данило Гетманцев
Парламентський комітет з податкової політики підтримав пакет законопроектів про Defence City і рекомендував прийняти їх Верховній Раді як закони. Як зазначив голова податкового комітету Данило Гетманцев, йдеться про те, щоб «зробити вітчизняний ОПК Great Again».

Отже, цими законопроектами 13420 та 13421 запроваджується правовий режим Defence City, який діятиме до 1 січня 2036 року – але не пізніше року вступу України до ЄС.

Замість Переліку підприємств ОПК передбачається Реєстр Defence City, ведення якого забезпечуватиме Міністерство оборони.

Ці підприємства-резиденти Defence City отримають:

- податкові пільги:

  • звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування
  • звільнення від земельного податку
  • звільнення від податку на нерухомість
  • звільнення від екологічного податку

- спрощення митних процедур

- спрощений експортний контроль для товарів військового призначення (без отримання повноважень)

- можливість встановлення Нацбанком особливостей валютного нагляду та валютних операцій

- підтримка у процесі релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей ОПК.

Вимоги до резидентів Defence City, процедури та підстави надання, припинення та втрати цього статусу, а також порядок контролю будуть регулюватися Законом «Про національну безпеку України».

Частка кваліфікованого доходу резидента Defence City має становити не менше 75% загального доходу (крім суб'єктів літакобудування, для яких – не менше 50%).

Раніше «Судово-юридична газета» описувала деталі законопроекту про Defence City, прийнятого в першому читанні.

Крім того, як повідомляла «Судово-юридична газета», парламентський комітет з питань податкової політики 12 серпня рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроект 13414 про внесення змін до Митного кодексу та законопроект 13415 про зміни до Податкового кодексу щодо компенсації інвестицій через податки. Законопроектами передбачається надання пільгових умов оподаткування на 10 років (2026–2035) для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

Автор: Наталя Мамченко

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

