Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

12:53, 12 серпня 2025
Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.
Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти
Парламентський комітет з питань податкової політики 12 серпня рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроект 13414 про внесення змін до Митного кодексу та законопроект 13415 про зміни до Податкового кодексу щодо компенсації інвестицій через податки.

Як повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, законопроектами передбачається надання пільгових умов оподаткування на 10 років (2026–2035) для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

Розмір податкових та митних пільг залежатиме від обсягу інвестицій:

  • Від 100 тисяч євро до 1 млн євро — до 70% інвестицій
  • Від 1 млн євро до 20 млн євро — до 50%
  • Від 20 млн євро до 50 млн євро — до 30%

Пільги включають:

  • звільнення від податку на прибуток (за умови, що 90% доходу надходить від продажу власної переробленої продукції)
  • звільнення від ПДВ та мита на нове обладнання
  • можливість пільг на землю від місцевої влади.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 16 липня народні депутати підтримали за основу пакет законопроектів про Defence City. Йдеться про законопроект 13420 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Також прийняті у першому читанні законопроекти 13421 та 13422, які передбачають супровідні зміни до Митного і Бюджетного кодексів.

Прийнятий за основу пакет законопроектів передбачає, що юридична особа, включена Міноборони до Переліку підприємств ОПК, набуває статус резидента Дефенс Сіті і отримує звільнення від низки податків та захист від розголошення даних.

Автор: Наталя Мамченко

