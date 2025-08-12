Определенные инвесторы получат широкие налоговые льготы на 10 лет – Гетманцев о рекомендованных Раде законопроектах

Даниил Гетманцев указал, что этими законопроектами будут созданы льготные условия налогообложения на 10 лет для инвесторов, которые реализуют проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, приобретению оборудования или земли под производство.

Парламентский комитет по вопросам налоговой политики 12 августа рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект 13414 о внесении изменений в Таможенный кодекс и законопроект 13415 об изменениях в Налоговый кодекс относительно компенсации инвестиций через налоги.

Как сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев, законопроектами предполагается предоставление льготных условий налогообложения на 10 лет (2026–2035) для инвесторов, которые реализуют проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, приобретению оборудования или земли под производство.

Размер налоговых и таможенных льгот будет зависеть от объема инвестиций:

От 100 тысяч евро до 1 млн евро — до 70% инвестиций

От 1 млн евро до 20 млн евро — до 50%

От 20 млн евро до 50 млн евро — до 30%

Льготы включают:

освобождение от налога на прибыль (при условии, что 90% дохода поступает от продажи собственной переработанной продукции)

освобождение от НДС и пошлины на новое оборудование

возможность льгот на землю от местной власти.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 16 июля народные депутаты поддержали за основу пакет законопроектов о Defence City. Речь идет о законопроекте 13420 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также приняты в первом чтении законопроекты 13421 и 13422, которые предусматривают сопутствующие изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы.

Принятый за основу пакет законопроектов предусматривает, что юридическое лицо, включенное Минобороны в Перечень предприятий ОПК, получает статус резидента Дефенс Сити и получает освобождение от ряда налогов и защиту от разглашения данных.

