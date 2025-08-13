Практика судов
«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

08:05, 13 августа 2025
Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.
Фото: Telegram / Даниил Гетманцев
Парламентский комитет по налоговой политике поддержал пакет законопроектов о Defence City и рекомендовал принять их Верховной Раде как законы. Как отметил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, речь идет о том, чтобы «сделать отечественный ОПК Great Again».

Итак, этими законопроектами 13420 и 13421 вводится правовой режим Defence City, который будет действовать до 1 января 2036 года — но не позднее года вступления Украины в ЕС.

Вместо Перечня предприятий ОПК предполагается Реестр Defence City, ведение которого будет обеспечивать Министерство обороны.

Эти предприятия-резиденты Defence City получат:

- налоговые льготы:

  • освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования
  • освобождение от земельного налога
  • освобождение от налога на недвижимость
  • освобождение от экологического налога

- упрощение таможенных процедур

- упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения (без получения полномочий)

- возможность установления Нацбанком особенностей валютного надзора и валютных операций

-поддержка в процессе релокации и повышения защищенности производственных мощностей ОПК.

Требования к резидентам Defence City, процедуры и основания предоставления, прекращения и утраты этого статуса, а также порядок контроля будут регулироваться Законом «О национальной безопасности Украины».

Доля квалифицированного дохода резидента Defence City должна составлять не менее 75% общего дохода (кроме субъектов самолетостроения, для которых — не менее 50%).

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала детали законопроекта о Defence City, принятого в первом чтении.

Кроме того, как сообщала «Судебно-юридическая газета», парламентский комитет по вопросам налоговой политики 12 августа рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект 13414 о внесении изменений в Таможенный кодекс и законопроект 13415 об изменениях в Налоговый кодекс касательно компенсации инвестиций через налоги. Законопроектами предусматривается предоставление льготных условий налогообложения на 10 лет (2026–2035) для инвесторов, которые реализуют проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, приобретению оборудования или земли под производство.

Автор: Наталя Мамченко

