«Make Ukrainian Defence Industry Great Again»: Гетманцев повідомив про позитивні результати обговорення законопроектів до Defence City з представниками країн G7 та НАТО

За словами Данила Гетманцева, відбулося обговорення пакета законопроектів про створення Defence City з представниками країн G7 та НАТО, і вони підтримали зміни.

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Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що відбулося обговорення пакета законопроектів про створення Defence City з представниками країн G7 та НАТО.

«Пакет законопроектів про Defence City створює передумови для значного розширення експортного потенціалу нашої оборонної промисловості. Щоб у майбутньому Україна увійшла до ТОП-5 експортерів зброї у світі.

Разом з представниками країн G7 та NATO сьогодні обговорили ключові пункти пакета законопроектів про створення Defence City. Вдячний за підтримку нашої ініціативи.

Для нас така позиція партнерів дуже важлива. Співдружність та колаборація з промисловістю країн-партнерів є вагомим чинником для розвитку вітчизняного ОПК.

Ми зі свого боку продовжимо вдосконалювати механізми, передбачені у Defence City. Зробимо все, щоб українська оборонна промисловість стала сильнішою.

Make Ukrainian Defence Industry Great Again!» - зазначив Гетманцев.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 13420 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Запроваджений законопроектом Перелік підприємств ОПК стане інструментом для захисту інформації про такі підприємства, надання податкових пільг, спрощення експортного контролю, надання підтримки для релокації підприємств шляхом створення необхідної інфраструктури за рахунок сплаченого податку на доходи фізосіб тощо.

Перелік підприємств ОПК та зміни до нього затверджуються Міноборони. Включення юридичної особи до Переліку та виключення з нього здійснюється за рішенням Міноборони.

Порядок ведення Переліку, порядок включення та виключення з нього, а також порядок подання до Міноборони звітності юрособами, включеними до Переліку, затверджується Кабміном.

Інформація про включення юридичної особи до Переліку, а також інформація, що міститься у звітності юридичних осіб, включених до Переліку підприємств ОПК, є інформацією з обмеженим доступом (службовою інформацією) і підлягає охороні.

Передбачається внести зміни до Податкового кодексу шляхом надання податкових пільг до 1 січня 2036 року для платників податків, включених Міноборони до Переліку, а саме:

звільнення від податку на прибуток підприємств за умови реінвестування прибутку протягом наступного року (на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій тощо) та без права виплати дивідендів (крім дивідендів на користь держави);

звільнення від земельного податку;

звільнення від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

звільнення від екологічного податку.

Також ми писали, що група народних депутатів на чолі з Давидом Арахамією зареєструвала альтернативний законопроект 13423-2 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо порядку кримінального провадження стосовно підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Цей законопроект доопрацьовано порівняно з першою версією 13423.

Народні депутати пропонують доповнити КПК окремою статтею 616-1 «Особливості кримінального провадження стосовно службових осіб підприємств оборонно-промислового комплексу».

Відповідно до неї у період дії воєнного стану і протягом 3-х років після його завершення досудове розслідування стосовно службових осіб юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (тобто, переліку Defence City), у разі вчиненням ними кримінальних правопорушень під час виконання службових обов’язків, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею, протягом всього строку перебування юридичної особи у Переліку Defence City.

Автор: Наталя Мамченко

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