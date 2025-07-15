Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа ліквідувати Міністерство освіти

Верховний суд США відкрив адміністрації президента США Дональда Трампа шлях до відновлення процесу ліквідації Міністерства освіти.

Демонстранти пишуть повідомлення під час мітингу «Захистимо наші школи» на знак протесту проти указу президента США Дональда Трампа про закриття Міністерства освіти США біля його будівлі у Вашингтоні Джерело фото: REUTERS/Kent Nishimura

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Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити розпуск Міністерства освіти — це ключовий крок у його зусиллях обмежити роль федерального уряду в освітній сфері на користь штатів. Суд скасував заборону нижчої інстанції, яка зупинила звільнення 1400 працівників і передачу функцій департаменту іншим установам. Юридичні процеси тривають. Про це пише Reuters.

Три ліберальні судді виступили проти цього рішення. Водночас у Білому домі назвали його «перемогою для студентів і сімей». У березні Трамп підписав указ, який дозволяє передати основні функції відомства іншим агентствам. Він заявив, що освіта має повернутися «на рівень штатів».

Водночас ліберальні організації, включно з Democracy Forward, вважають, що такий крок загрожує системі публічної освіти в США.

Міністерство освіти США було створене в 1979 році. Воно опікується студентськими позиками, захистом прав у школах та наданням фінансування для малозабезпечених учнів і дітей з інвалідністю. Республіканці давно закликають до його закриття як символу «бюрократичної надмірності».

У березні Трамп наказав департаменту передати його портфель студентських позик на 1,6 трильйона доларів Адміністрації малого бізнесу та послуги спеціальної освіти — Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб.

«Ми повернемо освіту, дуже просто, назад до штатів, де вона й має бути», — сказав Трамп 20 березня перед підписанням указу про закриття департаменту «в максимальному обсязі», дозволеному законом.

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