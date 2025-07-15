Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа ліквідувати Міністерство освіти

Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити розпуск Міністерства освіти — це ключовий крок у його зусиллях обмежити роль федерального уряду в освітній сфері на користь штатів. Суд скасував заборону нижчої інстанції, яка зупинила звільнення 1400 працівників і передачу функцій департаменту іншим установам. Юридичні процеси тривають. Про це пише Reuters.
Три ліберальні судді виступили проти цього рішення. Водночас у Білому домі назвали його «перемогою для студентів і сімей». У березні Трамп підписав указ, який дозволяє передати основні функції відомства іншим агентствам. Він заявив, що освіта має повернутися «на рівень штатів».
Водночас ліберальні організації, включно з Democracy Forward, вважають, що такий крок загрожує системі публічної освіти в США.
Міністерство освіти США було створене в 1979 році. Воно опікується студентськими позиками, захистом прав у школах та наданням фінансування для малозабезпечених учнів і дітей з інвалідністю. Республіканці давно закликають до його закриття як символу «бюрократичної надмірності».
У березні Трамп наказав департаменту передати його портфель студентських позик на 1,6 трильйона доларів Адміністрації малого бізнесу та послуги спеціальної освіти — Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб.
«Ми повернемо освіту, дуже просто, назад до штатів, де вона й має бути», — сказав Трамп 20 березня перед підписанням указу про закриття департаменту «в максимальному обсязі», дозволеному законом.
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