Пентагон почне використовувати Grok Ілона Маска — xAI уклала контракт із Міноборони США на $200 млн

Компанія xAI уклала контракт із Міністерством оборони США на суму до 200 мільйонів доларів, який передбачає впровадження нової AI-платформи Grok for Government у різні федеральні відомства та оборонні структури.

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Міністерство оборони США підписало велику угоду з компанією xAI Ілона Маска на використання чат-боту зі штучним інтелектом Grok. Контракт вартістю $200 мільйонів став частиною масштабної програми Grok для уряду. Про це пише Politico.

Згідно з умовами контракту, урядові відомства отримають доступ до Grok 4 — останньої версії чат-бота, а також спеціалізованих інструментів, розроблених для застосування у сфері національної безпеки.

Особливо важливим аспектом угоди є зобов'язання xAI щодо надання технічної підтримки для роботи в засекречених середовищах, що наголошує на стратегічному значенні цього партнерства для американської оборонної системи.

Повідомлення про укладення контракту збіглося за часом із презентацією xAI лінійки продуктів на основі ІІ для клієнтів з уряду США, яка отримала назву Grok for Government.

xAI зазначила, що її продукти також будуть доступні для покупки решти федеральних відомств через систему закупівель Управління загальних служб.

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