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Пентагон начнет использовать Grok Илона Маска — xAI заключила контракт с Минобороны США на $200 млн

11:35, 15 июля 2025
Компания xAI заключила контракт с Министерством обороны США на сумму до 200 миллионов долларов, предусматривающий внедрение новой AI-платформы Grok for Government в различные федеральные ведомства и оборонные структуры.
Пентагон начнет использовать Grok Илона Маска — xAI заключила контракт с Минобороны США на $200 млн
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Министерство обороны США подписало крупное соглашение с компанией xAI Илона Маска на использование чат-бота с искусственным интеллектом Grok. Контракт стоимостью $200 миллионов стал частью масштабной программы «Grok для правительства». Об этом пишет Politico. 

Согласно условиям контракта, правительственные ведомства получат доступ к Grok 4 — последней версии чат-бота, а также к специализированным инструментам, разработанным для применения в сфере национальной безопасности.

Особенно важным аспектом соглашения является обязательство xAI по предоставлению технической поддержки для работы в засекреченных средах, что подчеркивает стратегическое значение данного партнерства для американской оборонной системы.

Сообщение о заключении контракта совпало по времени с презентацией xAI линейки продуктов на основе ИИ для клиентов из правительства США, которая получила название Grok for Government.

xAI отметила, что ее продукты также будут доступны для покупки остальным федеральным ведомствам через систему закупок Управления общих служб.

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США Илон Маск Пентагон

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