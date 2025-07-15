Трамп заявил, что Украина должна давить не только на Москву, но и на Санкт-Петербург

В разговоре с Президентом Украины Дональд Трамп призвал оказывать большее давление на Путина и пообещал военную помощь через союзников по НАТО.

Источник фото: Tom Brenner/The Washington Post

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Во время разговора с Президентом Владимиром Зеленским его коллега из США Дональд Трамп поинтересовался, почему Киев не нанес удар по Москве, и добавил, что Украине нужно усилить давление на Путина — не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. Об этом говорится в колонке The Washington Post обозревателя по международным делам Дэвида Игнатиуса.

Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением «жестких тарифов», если Кремль не согласится на мир в течение 50 дней.

По словам обозревателя The Washington Post, Трамп также пообещал предоставить Украине дополнительное вооружение. Планируется, что Украина получит его через НАТО: США продадут его союзникам, которые затем передадут его Киеву.

В частности, по информации источника, Трамп может одобрить использование Украиной ракет большой дальности ATACMS на полную дальность в 300 км, что позволит наносить удары по базам и складам в глубине территории РФ. Также рассматривается возможность увеличения поставок этих ракет.

Пентагон уже давно настаивает на том, чтобы ВСУ имели возможность наносить более глубокие удары по территории России, поскольку Москва постоянно перемещает свои активы за пределы досягаемости. Если Украина получит доступ к полному радиусу действия ATACMS, это изменит ситуацию на фронте.

Также, по словам Игнатиуса, обсуждалась возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге, однако на данный момент их исключили из пакета. Тем не менее, их могут предоставить позже.

Источники утверждают, что Трамп передал свою позицию Владимиру Зеленскому во время недавнего разговора. Трамп заявил, что Украине стоит усиливать давление на Путина — не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп охарактеризовал Путина как «жесткого типа», добавив: «Я не хочу говорить, что он убийца, но он жесткий тип».

Журналист пишет, что, согласно источникам в Вашингтоне, Трамп решил пойти на эскалацию по трём причинам:

Путин проигнорировал его призывы к прекращению огня. Американские атаки на Иран продемонстрировали эффективность силы. Трамп считает, что только угроза большей силы заставит Путина договариваться.

Тем не менее, Игнатиус отмечает, что на вопрос, насколько далеко готов зайти Трамп в ответ на возможную эскалацию со стороны РФ, он резко ответил: «Не задавайте мне такого вопроса — ‘насколько далеко’? Я просто хочу закончить войну».

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