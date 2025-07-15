Трамп может разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ — WP

Сообщается, что Дональд Трамп может распорядиться о поставках дополнительных ATACMS для Украины.

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Президент США Дональд Трамп может разрешить Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил, что разрешение, вероятно, будет включать санкцию на использование 18 ракет большой дальности ATACMS, которые сейчас находятся в Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ATACMS не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, но поразят военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне досягаемости, говорится в материале.

Кроме того, в пакет могут быть включены и дополнительные ракеты ATACMS.

По информации WP, Дональд Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk — оружия, которое было запущено по целям в Иране. Если их запустить с территории Украины, они способны поразить цели в Москве и Петербурге.

Пока Трамп воздержался от их поставок, но может сделать это позже, если захочет усилить своё давление, пишет Washington Post.

Напомним, что Джо Байден за два месяца до окончания своей каденции в 2024 году разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории РФ для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области.

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