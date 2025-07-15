Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Трамп может разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ — WP

10:40, 15 июля 2025
Сообщается, что Дональд Трамп может распорядиться о поставках дополнительных ATACMS для Украины.
Трамп может разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ — WP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп может разрешить Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил, что разрешение, вероятно, будет включать санкцию на использование 18 ракет большой дальности ATACMS, которые сейчас находятся в Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ATACMS не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, но поразят военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне досягаемости, говорится в материале.

Кроме того, в пакет могут быть включены и дополнительные ракеты ATACMS.

По информации WP, Дональд Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk — оружия, которое было запущено по целям в Иране. Если их запустить с территории Украины, они способны поразить цели в Москве и Петербурге. 

Пока Трамп воздержался от их поставок, но может сделать это позже, если захочет усилить своё давление, пишет Washington Post.

Напомним, что Джо Байден за два месяца до окончания своей каденции в 2024 году разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории РФ для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Денис Маслов не исключает регистрацию альтернативного законопроекта об операционных величинах для расчета окладов судей

Председатель правового комитета Денис Маслов заявил, что при отвязке должностных окладов судей от прожиточного минимума должны быть соблюдены судейские гарантии.

«Make Ukrainian Defence Industry Great Again»: Гетманцев сообщил о положительных результатах обсуждения законопроектов по Defence City с представителями стран G7 и НАТО

По словам Даниила Гетманцева, состоялось обсуждение пакета законопроектов о создании Defence City с представителями стран G7 и НАТО, и они поддержали изменения.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о контрактах на военную службу для граждан 60 лет и старше

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект о возможности заключения контрактов для лиц старше 60 лет.

Санкции не будут распространяться на перечисление средств на счета Кабмина, открытые для привлечения добровольных взносов – Рада рассмотрит законопроект

Финальная редакция законопроекта об уголовном наказании за обход санкций предусматривает, что санкции не будут распространяться на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств в поддержку ВСУ или на счета Кабмина, министерств, открытые для привлечения добровольных взносов.

При каких условиях оборонное предприятие сможет попасть в перечень Defence City и получить налоговые льготы – законопроект

Юридическое лицо, включенное Минобороны в Перечень предприятий ОПК, приобретает статус резидента Дефенс Сити на весь период пребывания в Перечне – что это означает.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду