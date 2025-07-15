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Трамп може дозволити Україні завдавати ударів ракетами ATACMS вглиб РФ — WP

10:40, 15 липня 2025
Повідомляється, що Дональд Трамп може розпорядитися про постачання додаткових ATACMS для України.
Трамп може дозволити Україні завдавати ударів ракетами ATACMS вглиб РФ — WP
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Президент США Дональд Трамп може дозволити Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів у глиб території РФ. Про це пише американська газета The Washington Post.

«Трамп не згадав, що військова допомога може також включати дозвіл на використання нової потужної наступальної зброї. Джерело, що брало участь у прийнятті рішення, повідомило, що дозвіл, ймовірно, включатиме санкцію на використання 18 ракет великої дальності ATACMS, які зараз перебувають в Україні», - йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що ATACMS не долетять до Москви чи Санкт-Петербурга, але вразять військові бази, аеродроми та склади постачання в глибині Росії, які зараз знаходяться поза досяжністю, йдеться у матеріалі.

Крім того, до пакету можуть бути включені і додаткові ракети ATACMS.

За інформацією WP, Дональд Трамп також розглядав можливість відправлення крилатих ракет Tomahawk — зброї, яку було запущено за цілями в Ірані. Якщо їх запустити з території України, вони здатні вразити цілі у Москві та Петербурзі.

Поки Трамп утримався від їхнього постачання, але може зробити це пізніше, якщо захоче посилити свій тиск, пише Washington Post.

Нагадаємо, що Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції у 2024 році дозволив використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території РФ для захисту підрозділів ЗСУ, які беруть участь в операції в Курській області.

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США рф Україна Дональд Трамп війна

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