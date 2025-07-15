Минобороны опубликовало инструкцию по выплатам семьям погибших военнослужащих

Что нужно знать о выплате единовременной денежной помощи в случае гибели или смерти военнослужащего.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины опубликовало краткую инструкцию для семей погибших военных по оформлению единовременной денежной помощи.

«Мы получаем много обращений о том, как семьям погибших защитников оформить выплаты. Вопросов действительно много — и мы это понимаем», — отметили в ведомстве.

В Министерстве подготовили пошаговое разъяснение, в котором указано:

кто имеет право на получение единовременной помощи;

как военнослужащий ещё при жизни может определить получателя выплаты;

какие документы необходимы для оформления;

какая сумма предусмотрена;

куда именно следует обращаться.

У разі загибелі військовослужбовця, що сталася під час дії воєнного стану, його родина має право на одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн гривень.

Також виплата цієї допомоги проводиться у випадках, коли смерть військовослужбовця настала впродовж року від поранення, травми чи каліцтва, пов’язаного з захистом Батьківщини.

Хто має право на отримання допомоги у разі загибелі чи смерті військовослужбовця?

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають особи, визначені чинним законодавством.

Проте пріоритетним є особисте розпорядження військовослужбовця за його наявності. У документі зазначено, кому і в яких частках має бути виплачена одноразова грошова допомога.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти

непрацездатна вдова (вдівець)

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Їхня частка дорівнює 50% від частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.

Якщо особисте розпорядження відсутнє або не охоплює всю суму допомоги, право на її отримання у рівних частках мають:

діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав

вдова чи вдівець

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли)

особа, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом

утриманці, які визначені згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи».

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. Відмова засвідчується нотаріально (за кордоном – у консульстві України).

Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги за її отриманням звертаються інші особи, питання щодо перерозподілу суми вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Куди звертатися?

Якщо військовослужбовець проходив службу в Збройних силах України, слід звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП), незалежно від місця реєстрації.

Якщо він служив у Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінні розвідки МОУ, Держспецзв’язку, Держприкордонслужбі, Державній спеціальній службі транспорту тощо – звертатися необхідно безпосередньо до цих формувань.

Для оформлення одноразової грошової допомоги до районного ТЦК та СП (незалежно від місця реєстрації) необхідно подати такі документи:

заява про виплату одноразової грошової допомоги

документ, що посвідчує особу

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону))

свідоцтво про смерть військовослужбовця

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з загиблим або перебування на його утриманні:

для дружини / чоловіка – свідоцтво про шлюб

– свідоцтво про шлюб

для дитини – свідоцтво про народження дитини

– свідоцтво про народження дитини

для батьків – свідоцтво про народження загиблого

– свідоцтво про народження загиблого

для осіб, які перебували на утриманні загиблого – підтверджуючий документ або судове рішення

– підтверджуючий документ або судове рішення

у разі цивільного шлюбу – чинне рішення суду.

– чинне рішення суду. для осіб, які досягли 16-річного віку: довідка про відсутність/ наявність судимості або обмежень, передбачених КПК України або повний витяг з інформаційно-аналітичної системи чи сервісу державних послуг «Дія»

свідоцтво про зміну імені (за потреби)

інші документи щодо призначення та виплати допомоги (за наявності)

згода на обробку персональних даних.

Алгоритм призначення і виплати одноразової грошової допомоги

Документи слід подати до районного ТЦК та СП, який засвідчує копії та складає висновок про результати проведеної роботи щодо встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД.

Районний ТЦК та СП не пізніше семи робочих днів після надходження всіх документів надсилає документи до обласного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – О(М)ТЦК та СП).

О(М)ТЦК та СП перевіряє отримані документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання ОГД, а також осіб, які звернулися (можуть звернутися) за її одержанням, але не надали (надали не всі) документи.

Складає висновок щодо можливості призначення одноразової грошової допомоги та надсилає документи до Міністерства оборони України.

Після прийняття рішення Комісією про призначення (відмову) ОГД, упродовж трьох робочих днів, Міноборони доводить до Командування Сухопутних військ витяги з протоколів засідання комісії, яке, своєю чергою, надсилає його до О(М)ТЦК та СП для доведення до заявників.

Порядок виплат

Виплати одноразової грошової допомоги здійснюється у два етапи.

Перший платіж у розмірі 1/5 від призначеної суми допомоги перераховується не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання відповідних коштів О(М)ТЦК та СП.

Виплати 4/5 від призначеної суми здійснюється рівними платежами щомісячно протягом 40 місяців.

У який термін необхідно звернутися за одноразовою грошовою допомогою у разі загибелі або смерті військовослужбовця?

За отриманням допомоги необхідно звернутися не пізніше трьох років з дати складання актового запису про смерть.

Якщо військовослужбовець зник безвісти за особливих обставин або його в судовому порядку визнано безвісно відсутнім та у подальшому рішенням суду оголошено померлим – за допомогою слід звернутися не пізніше трьох років з дати складання актового запису про смерть.

Як отримати частку одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території?

Для отримання частки допомоги необхідно звернутися до будь-якого ТЦК та СП, розташованого на підконтрольній території України, не пізніше трьох років з дня складання актового запису про смерть.

Оформлення допомоги відбувається на загальних підставах особам, які мають право на її призначення та отримання, за їх особистою заявою або заявою їх законних представників.

Документ, складений іноземною мовою, подається разом із перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому законом порядку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.