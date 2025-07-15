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Кабмин поддержал восстановлении конкурсов на госслужбу и реформу управления персоналом

22:00, 15 июля 2025
Кабмин одобрил законопроект о возвращении конкурсов на госслужбу и обновление системы управления персоналом
Кабмин поддержал восстановлении конкурсов на госслужбу и реформу управления персоналом
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На внеочередном заседании Кабинета Министров Украины одобрен проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления проведения конкурсов и совершенствования порядка вступления, прохождения, прекращения государственной службы».

Как сообщила глава НАГС Наталия Алюшина, документ направлен на формирование добросовестной и меритократической публичной службы. Его разработке предшествовали широкие консультации с экспертами, в частности SIGMA и директоратом Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного партнерства.

«Законопроект важен не только потому, что возвращает конкурсную процедуру, но и потому, что он направлен на трансформацию подходов ко многим инструментам управления персоналом. Для нас важно продемонстрировать, как современные HR-практики способны изменить подход не только к привлечению на должности государственной службы, но и к поддержке и удержанию лучших специалистов. Что касается конкурсной процедуры, обновления которой давно ожидают, то она будет соответствовать европейским стандартам и принципам государственного управления, в частности в части профессионализации и деполитизации процедур отбора кандидатов на должности госслужбы категории «А», — подчеркнула Алюшина.

Среди ключевых положений законопроекта:

  • положения о восстановлении конкурсов на должности госслужбы в соответствии с Планом Украины;
  • сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые были назначены лица во время действия военного положения без конкурса;
  • полномочия субъекта назначения принимать решение о продолжении службы госслужащих и должностных лиц местного самоуправления, назначенных без конкурса (для экономии времени и бюджетных ресурсов, а также сохранения кадрового потенциала — профессиональных и патриотических работников);
  • возможность назначения без конкурсного отбора на должности в госслужбе и органах местного самоуправления, расположенных на территориях, где ведутся боевые действия;
  • внедрение новых современных инструментов управления персоналом в госслужбе, в частности кадрового и кандидатского резерва, адаптации госслужащих, внутренних конкурсов — для принятия эффективных управленческих решений;
  • внедрение механизмов карьерного продвижения госслужащих через возможность перевода на более высокие должности в пределах одной категории в течение года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания;
  • предоставление приоритета ветеранам и ветеранам при поступлении на должности госслужбы при равной профессиональной компетентности кандидатов;
  • закрепление политической беспристрастности, политической нейтральности и повышение профессионализма Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы;
  • отмена увольнения с госслужбы за одну негативную оценку;
  • уточнение критериев увольнения госслужащих, назначенных по контракту;
  • исключение лишних и неработающих положений о контрактах на прохождение госслужбы;
  • уточнение терминологии закона, а также включение базовых положений о применении информационной системы управления человеческими ресурсами в госорганах;
  • другие изменения, направленные на однозначное понимание и реализацию положений Закона, а также на улучшение качества процедур поступления, прохождения и прекращения государственной службы.

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госслужащие Кабинет Министров Украины госслужба НАДС

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