На выезде из Броваров в Киев образовалась масштабная пробка: все стоит, видео

Соцсети сообщают о полностью парализованном движении на трассе из Броваров в направлении столицы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 15 июля, пользователи соцсетей жалуются на огромную пробку на выезде из Броваров в направлении Киева. По словам очевидцев, автомобили стоят без движения уже более двух часов.

Пользователи соцсетей предупреждают о «полностью парализованной трассе из Броваров в Киев» и призывают других водителей воздержаться от поездок в этом направлении, чтобы не потерять полдня в заторе.

Причины образования пробки пока неизвестны. О ДТП не сообщалось. Официальная информация от полиции или дорожных служб пока не поступала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.