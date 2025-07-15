Зеленский уволил главу Фастовской РГА Владислава Литвина

Глава Фастовской районной государственной администрации Владислав Литвин подал заявление об увольнении.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Владислава Литвина с должности главы Фастовской районной государственной администрации Киевской области.

Соответствующий документ — распоряжение №95/2025-рп — опубликован на официальном сайте главы государства от 14 июля.

Указывается, что должностное лицо уволили согласно поданному им заявлению.

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