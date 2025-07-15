Зеленський звільнив голову Фастівської РДА Владислава Литвина

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Владислава Литвина з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області.
Відповідний документ — розпорядження №95/2025-рп — опублікований на офіційному сайті глави держави від 14 липня.
Зазначається, що посадовця звільнено згідно з поданою ним заявою.
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