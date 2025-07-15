Зеленський звільнив голову Фастівської РДА Владислава Литвина

Голова Фастівської районної державної адміністрації Владислав Литвин подав заяву про звільнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Владислава Литвина з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області.

Відповідний документ — розпорядження №95/2025-рп — опублікований на офіційному сайті глави держави від 14 липня.

Зазначається, що посадовця звільнено згідно з поданою ним заявою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.