На Львівщині та Донеччині пошкоджено будівлі судів внаслідок ракетних ударів РФ

Пошкоджено судові установи Львівщини та Донеччини.

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12 липня російська армія завдала масованої ракетної атаки, в результаті якої пошкоджено три судові установи у Львівській області. Як повідомляє Державна судова адміністрація, були ушкоджені фасади, вікна та майно судів, а також транспортні засоби, що перебували на подвір’ї.

У той же день під ворожий ракетний удар потрапило й місто Слов’янськ на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджено частину вікон, фасад та дах місцевої судової установи.

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