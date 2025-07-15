На Львовщине и Донетчине повреждены здания судов в результате ракетных ударов РФ

Повреждены судебные учреждения Львовщины и Донетчины.

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12 июля российская армия нанесла массированный ракетный удар, в результате которого были повреждены три судебных учреждения во Львовской области. Как сообщает Государственная судебная администрация, повреждены фасады, окна и имущество судов, а также транспортные средства, находившиеся на территории суда.

В тот же день под вражеский ракетный удар попал и город Славянск в Донецкой области. В результате атаки повреждена часть окон, фасад и крыша местного судебного учреждения.

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