Кабмін підтримав відновлення конкурсів на держслужбу та реформу управління персоналом

Кабмін схвалив законопроект про повернення конкурсів на держслужбу та оновлення системи управління персоналом.

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На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби».

Як повідомила голова НАДС Наталія Алюшина, документ спрямований на формування доброчесної та меритократичної публічної служби. Його розробці передували широкі консультації з експертами, зокрема SIGMA та директоратом Єврокомісії з питань розширення та східного партнерства.

«Законопроект важливий не лише тому, що повертає проведення конкурсної процедури, але й тому, що він покликаний трансформувати підходи до багатьох інструментів управління персоналом. Для нас важливо продемонструвати як сучасні HR-практики здатні змінити підхід не лише до залучення на посади державної служби, але й підтримати та утримати кращих фахівців. Щодо конкурсної процедури, на оновлення якої давно очікують, то вона відповідатиме європейським стандартам та принципам державного управління, зокрема, і в частині професіоналізації та деполітизації процедур відбору кандидатів на посади державної служби категорії «А», — наголосила Алюшина.

Серед ключових положень законопроєкту:

положення щодо відновлення конкурсів на посади державної служби відповідно до Плану України;

строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу;

повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів, а також збереження кадрового потенціалу (професійних та патріотичних осіб) на державній службі);

можливість призначення без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії;

впровадження нових сучасних інструментів управління персоналом на державній службі, зокрема, кадровий і кандидатський резерв, адаптація державного службовця, внутрішній конкурс, спрямованих на прийняття ефективних управлінських рішень;

запровадження механізмів кар’єрного просування державних службовців, шляхом застосування можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання;

запровадження пріоритету ветеранів і ветеранок при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів;

закріплення політичної неупередженості, політичної нейтральності та підвищення професіоналізму Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

скасування звільнення з посади державної служби за одну негативну оцінку;

уточнення критеріїв звільнення державного службовця, призначеного на державну службу на умовах контракту;

виключення зайвих та нікчемних (таких, що неможливо реалізувати) положень стосовно контрактів про проходження державної служби;

уточнення термінології Закону, а також включення до Закону базових положень застосування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах;

інші зміни, спрямовані на однозначне розуміння і впровадження положень Закону, а також на покращення якості процедур вступу, проходження і припинення державної служби.

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