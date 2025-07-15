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Трамп заявив, що Україна має чинити тиск не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург

10:58, 15 липня 2025
У розмові з Президентом України Дональд Трамп закликав чинити більше тиску на Путіна та пообіцяв військову допомогу через союзників по НАТО.
Трамп заявив, що Україна має чинити тиск не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург
Джерело фото: Tom Brenner/The Washington Post
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Під час розмови з Президентом Володимиром Зеленським його колега із США Дональд Трамп поцікавився, чому Київ не вдарив по Москві, і додав, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна, не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург. Про це йдеться у колонці Washington Post колумніста, що висвітлює закордонні справи Девіда Ігнатіуса.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії запровадженням «жорстких тарифів», якщо Кремль не погодиться на мир протягом 50 днів.

За словами оглядача The Washington Post, Трамп також пообіцяв надати Україні додаткову зброю. Планується, що зброю отримає Україна через НАТО: США продадуть її союзникам, які передадуть її Києву.

Серед іншого, за інформацією джерела, Трамп може схвалити використання Україною ракет великої дальності ATACMS на повну дальність у 300 км, що дозволить завдавати ударів по базах та складах у глибині РФ. Розглядається і збільшення поставок цих ракет.

Пентагон давно закликав дозволити ЗСУ глибші удари по території Росії, оскільки Москва постійно переміщувала свої активи за межі досяжності. Якщо Україна отримає доступ до повного радіусу дії ATACMS, це змінить ситуацію на фронті.

Також, за словами Ігнатіуса, обговорювалася можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, здатних уразити Москву і Санкт-Петербург, однак наразі їх вилучили з пакета. Їх можуть надати пізніше.

Джерела стверджують, що позицію Трамп передав Володимиру Зеленському під час недавньої розмови. Трамп заявив, що Україні варто чинити більше тиску на Путіна — не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург.

Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп охарактеризував Путіна як «жорсткого типу», додавши: «Я не хочу казати, що він убивця, але він жорсткий тип».

Журналіст пише, що згідно з джерелами у Вашингтоні, Трамп вирішив піти на ескалацію через три причини:

  1. Путін проігнорував його заклики до припинення вогню.
  2. Американські атаки на Іран продемонстрували ефективність сили.
  3. Трамп вважає, що лише загроза більшої сили змусить Путіна домовлятися.

Втім, Ігнатіус зауважує, що на питання, як далеко готовий зайти Трамп у відповідь на можливу ескалацію з боку РФ, він відповів різко: «Не ставте мені такого питання, ‘наскільки далеко’? Я просто хочу завершити війну».

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США Дональд Трамп війна

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