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Верховный суд США разрешил администрации Трампа ликвидировать Министерство образования

11:16, 15 июля 2025
Верховный суд США открыл администрации президента США Дональда Трампа путь к возобновлению процесса ликвидации Министерства образования.
Верховный суд США разрешил администрации Трампа ликвидировать Министерство образования
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Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить роспуск Министерства образования — это ключевой шаг в его усилиях ограничить роль федерального правительства в образовательной сфере в пользу штатов. Суд отменил запрет нижестоящей инстанции, которая приостановила увольнение 1400 сотрудников и передачу функций департамента другим учреждениям. Юридические процессы продолжаются. Об этом пишет Reuters.

Три либеральных судьи выступили против этого решения. В то же время в Белом доме назвали его «победой для студентов и семей». В марте Трамп подписал указ, который позволяет передать основные функции ведомства другим агентствам. Он заявил, что образование должно вернуться «на уровень штатов».

В то же время либеральные организации, включая Democracy Forward, считают, что такой шаг угрожает системе публичного образования в США.

Министерство образования США было создано в 1979 году. Оно занимается студенческими кредитами, защитой прав в школах и предоставлением финансирования для малообеспеченных учеников и детей с инвалидностью. Республиканцы давно призывают к его закрытию как к символу «бюрократической избыточности».

В марте Трамп распорядился передать портфель студенческих займов на сумму 1,6 триллиона долларов Администрации малого бизнеса и услуги специального образования — Департаменту здравоохранения и социальных служб.

«Мы вернем образование, очень просто, обратно в штаты, где ему и место», — сказал Трамп 20 марта перед подписанием указа о закрытии департамента «в максимально допустимом объеме по закону».

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США Дональд Трамп

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