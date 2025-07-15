За яких умов оборонне підприємство зможе потрапити до переліку Defence City і отримати податкові пільги – законопроект

Юридична особа, включена Міноборони до Переліку підприємств ОПК, набуває статус резидента Дефенс Сіті на весь період перебування у Переліку – що це означає.

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Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 13420 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Запроваджений законопроектом Перелік підприємств ОПК стане інструментом для захисту інформації про такі підприємства, надання податкових пільг, спрощення експортного контролю, надання підтримки для релокації підприємств шляхом створення необхідної інфраструктури за рахунок сплаченого податку на доходи фізосіб тощо.

Передбачається внести зміни до Податкового кодексу шляхом надання податкових пільг до 1 січня 2036 року для платників податків, включених Міноборони до Переліку, а саме:

звільнення від податку на прибуток підприємств за умови реінвестування прибутку протягом наступного року (на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій тощо) та без права виплати дивідендів (крім дивідендів на користь держави);

звільнення від земельного податку;

звільнення від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

звільнення від екологічного податку.

При цьому у разі виключення з Переліку внаслідок порушення умов перебування у ньому, платник повинен буде нарахувати та сплатити податкові зобов’язання та штрафні санкції у повному обсязі за весь період.

Хто зможе потрапити до переліку Defence City

Відповідно до законопроекту у Податковому кодексі встановлюється, що тимчасово, до 1 січня 2036 року, справляння податків і зборів для платників, включених Міноборони до Переліку підприємств ОПК, здійснюється з урахуванням особливостей.

До Переліку підприємств ОПК може бути включено юрособу, яка подала до Міноборони заяву про включення до Переліку підприємств ОПК, за умови одночасної відповідності таким вимогам:

за календарний рік, що передує року подання заяви, частка чистого доходу такої юрособи від діяльності з продажу товарів власного виробництва, виконання робіт або надання послуг у сфері оборони становить не менше 90% загального доходу юрособи, визначеного за правилами бухгалтерського обліку;

щодо юрособи відсутні обставини, передбачені підпунктом 75.1.1 цього пункту;

за відомостями у ЄДР юрособа або її відокремлений підрозділ має місцезнаходження в межах територій (областей), перелік яких для цілей цього пункту визначає Міноборони.

Юридична особа, включена Міноборони до Переліку підприємств ОПК, набуває статус резидента Дефенс Сіті на весь період перебування у Переліку підприємств ОПК.

Юрособа, включена до Переліку, зобов’язана протягом усього періоду перебування у Переліку забезпечувати відповідність таким вимогам:

протягом кожного календарного кварталу частка чистого доходу такої юрособи від діяльності з продажу товарів власного виробництва, виконання робіт або надання послуг у сфері оборони становить не менше 90% загального доходу юрособи, визначеного за правилами бухгалтерського обліку;

щодо юрособи відсутні обставини, передбачені підпунктом 75.1.1 цього пункту;

за відомостями у ЄДР юридична особа або її відокремлений підрозділ має місцезнаходження в межах територій (областей), перелік яких для цілей цього пункту визначає Міноборони;

відсутність фактів порушення обов’язку щодо своєчасного та у повному обсязі подання звітності до Міноборони;

відсутність фактів порушення обов’язку щодо своєчасної та у повному обсязі сплати ліцензійного збору у разі здійснення експорту товарів військового призначення та подвійного використання.

Достатньою підставою для включення Міноборони юрособи до Переліку підприємств ОПК є безпосереднє зазначення такої особи як підприємства ОПК у міжнародному договорі міжвідомчого характеру, стороною якого є Міноборони, умови якого передбачають експорт технологій військового призначення.

Згаданий вище підпункт 75.1.1 передбачає, що не може бути включено до Переліку підприємств ОПК юридичну особу:

яка не є платником податку на прибуток підприємств;

яка зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;

яка має статус неприбуткового підприємства, установи, організації;

яка порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи;

прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному капіталі якої є РФ, або юрособа, зареєстрована відповідно до законодавства РФ, або фізична особа, яка є громадянином РФ та/або постійно (переважно) проживає на її території;

у статутному капіталі якої 25% і більше прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених FATF до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

стосовно якої застосовано санкції відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано санкції;

яка має заборгованість зі сплати податків та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

стосовно якої протягом останніх 12 місяців було встановлено факт прострочення з її вини виконання зобов’язань за договором постачання товарів, робіт чи послуг для потреб сил оборони строком понад 60 календарних днів, підтверджений відповідним повідомленням державного замовника, актом перевірки, рішенням суду або письмовою заявою самої юридичної особи;

яка застосовує спеціальні режими оподаткування, визначені цим кодексом тощо.

Перелік підприємств ОПК та зміни до нього затверджуються Міноборони. Включення юридичної особи до Переліку та виключення з нього здійснюється за рішенням Міноборони.

Порядок ведення Переліку, порядок включення та виключення з нього, а також порядок подання до Міноборони звітності юрособами, включеними до Переліку, затверджується Кабміном.

Інформація про включення юридичної особи до Переліку, а також інформація, що міститься у звітності юридичних осіб, включених до Переліку підприємств ОПК, є інформацією з обмеженим доступом (службовою інформацією) і підлягає охороні у встановленому порядку.

Контроль за дотриманням вимог, що встановлені для юридичних осіб, включених до Переліку підприємств ОПК, здійснює Міноборони. Юридичні особи, включені до Переліку, щокварталу подають Міноборони звітність про результати діяльності.

Перелік підприємств ОПК (із зазначенням періоду перебування юридичних осіб у ньому), а також інформація про внесення змін до нього передається Міноборони до Державної податкової служби, Міністерству юстиції, Генеральному прокурору тощо.

Рішення про відмову у включенні до Переліку та рішення про виключення з Переліку підприємств ОПК підлягають оскарженню у судовому порядку.

Платники податків, включені до Переліку підприємств ОПК, мають право подати до Міноборони заяву про релокацію підприємства ОПК. Під релокацією розуміється перенесення місця фізичного розташування виробничих потужностей підприємства ОПК зі зміною місцезнаходження юрособи. Порядок релокації підприємств ОПК визначається Кабміном.

Захист інформації про підприємства з переліку Defence City

Змінами до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, ФОП та громадських формувань» пропонується встановити, що зазначені у Єдиному державному реєстрі відомості про юросіб, включених до Переліку підприємств ОПК, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.

Відомості з ЄДР стосовно юросіб, включених до Переліку підприємств ОПК, надаються Міноборони або самою юридичною особою.

У випадку, якщо юрособа включена до Переліку підприємств ОПК, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації щодо такої юридичної особи безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів не підлягають, крім відомостей про ідентифікаційний код.

Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів стосовно відомостей про юридичні особи, включені до Переліку підприємств ОПК, не здійснюється.

Також у Законі «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» пропонується встановити, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом 3-х місяців після припинення або скасування воєнного стану або стану війни, інформація, отримана органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики зі статистичної та фінансової звітності юридичних осіб, включених у встановленому порядку до Переліку підприємств ОПК, не підлягає оприлюдненню і виключається зі статистичної звітності, що підлягає оприлюдненню.

Нацбанку рекомендовано протягом 2-х місяців встановити особливості здійснення валютних операцій та валютного нагляду щодо юридичних осіб, включених до Переліку підприємств ОПК.

Також пропонується внести відповідні зміни до законів «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» і «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Автор: Наталя Мамченко

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