При каких условиях оборонное предприятие сможет попасть в перечень Defence City и получить налоговые льготы – законопроект

Юридическое лицо, включенное Минобороны в Перечень предприятий ОПК, приобретает статус резидента Дефенс Сити на весь период пребывания в Перечне – что это означает.

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Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13420 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Введенный законопроектом Перечень предприятий ОПК станет инструментом для защиты информации о таких предприятиях, предоставления налоговых льгот, упрощения экспортного контроля, оказания поддержки для релокации предприятий путем создания необходимой инфраструктуры за счет уплаченного налога на доходы физлиц и т.п.

Предполагается внести изменения в Налоговый кодекс путем предоставления налоговых льгот до 1 января 2036 года для налогоплательщиков, включенных Минобороны в Перечень, а именно:

освобождение от налога на прибыль предприятий при условии реинвестирования прибыли в течение следующего года (на создание или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий и т.п.) и без права выплаты дивидендов (кроме дивидендов в пользу государства);

при условии реинвестирования прибыли в течение следующего года (на создание или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий и т.п.) и без права выплаты дивидендов (кроме дивидендов в пользу государства); освобождение от земельного налога ;

; освобождение от налога на недвижимое имущество , отличное от земельного участка;

, отличное от земельного участка; освобождение от экологического налога.

При этом в случае исключения из Перечня вследствие нарушения условий пребывания в нем, плательщик должен будет начислить и уплатить налоговые обязательства и штрафные санкции в полном объеме за весь период.

Кто сможет попасть в перечень Defence City

В соответствии с законопроектом в Налоговом кодексе устанавливается, что временно, до 1 января 2036 года, взимание налогов и сборов для плательщиков, включенных Минобороны в Перечень предприятий ОПК, осуществляется с учетом особенностей.

В Перечень предприятий ОПК может быть включено юрлицо, подавшее в Минобороны заявление о включении в Перечень предприятий ОПК, при условии одновременного соответствия следующим требованиям:

за календарный год, предшествующий году подачи заявления, доля чистого дохода такого юрлица от деятельности по продаже товаров собственного производства, выполнения работ или оказания услуг в сфере обороны составляет не менее 90% общего дохода юрлица, определенного по правилам бухгалтерского учета;

общего дохода юрлица, определенного по правилам бухгалтерского учета; в отношении юрлица отсутствуют обстоятельства, предусмотренные подпунктом 75.1.1 этого пункта;

по сведениям в ЕГР юрлицо или его обособленное подразделение имеет местонахождение в пределах территорий (областей), перечень которых для целей этого пункта определяет Минобороны.

Юридическое лицо, включенное Минобороны в Перечень предприятий ОПК, приобретает статус резидента Дефенс Сити на весь период пребывания в Перечне предприятий ОПК.

Юрлицо, включенное в Перечень, обязано в течение всего периода пребывания в Перечне обеспечивать соответствие следующим требованиям:

в течение каждого календарного квартала доля чистого дохода такого юрлица от деятельности по продаже товаров собственного производства, выполнения работ или оказания услуг в сфере обороны составляет не менее 90% общего дохода юрлица, определенного по правилам бухгалтерского учета;

общего дохода юрлица, определенного по правилам бухгалтерского учета; в отношении юрлица отсутствуют обстоятельства, предусмотренные подпунктом 75.1.1 этого пункта;

по сведениям в ЕГР юридическое лицо или его обособленное подразделение имеет местонахождение в пределах территорий (областей), перечень которых для целей этого пункта определяет Минобороны;

отсутствие фактов нарушения обязанности по своевременному и в полном объеме предоставлению отчетности в Минобороны;

отсутствие фактов нарушения обязанности по своевременной и в полном объеме уплате лицензионного сбора в случае осуществления экспорта товаров военного назначения и двойного использования.

Достаточным основанием для включения Минобороны юрлица в Перечень предприятий ОПК является непосредственное указание такого лица как предприятия ОПК в международном договоре межведомственного характера, стороной которого является Минобороны, условия которого предусматривают экспорт технологий военного назначения.

Упомянутый выше подпункт 75.1.1 предусматривает, что не может быть включено в Перечень предприятий ОПК юридическое лицо:

которое не является плательщиком налога на прибыль предприятий;

которое зарегистрировано на территории и/или в соответствии с законодательством иностранного государства;

которое имеет статус неприбыльного предприятия, учреждения, организации;

которое нарушило требования законодательства по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах и/или предоставлению информации о структуре собственности юридического лица;

прямым или опосредованным владельцем долей (акций) в уставном капитале которого является РФ, или юрлицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, или физическое лицо, являющееся гражданином РФ и/или постоянно (преимущественно) проживающее на ее территории;

в уставном капитале которого 25% и более прямо или опосредованно принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в государствах, включенных FATF в перечень стран, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;

в отношении которого применены санкции в соответствии с законодательством Украины, или признанные Украиной международные санкции, или которое является связанным лицом лица, в отношении которого применены санкции;

которое имеет задолженность по уплате налогов и/или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

в отношении которого в течение последних 12 месяцев был установлен факт просрочки по его вине выполнения обязательств по договору поставки товаров, работ или услуг для нужд сил обороны сроком более 60 календарных дней, подтвержденный соответствующим сообщением государственного заказчика, актом проверки, решением суда или письменным заявлением самого юридического лица;

которое применяет специальные режимы налогообложения, определенные этим кодексом и т.п.

Перечень предприятий ОПК и изменения к нему утверждаются Минобороны. Включение юридического лица в Перечень и исключение из него осуществляется по решению Минобороны.

Порядок ведения Перечня, порядок включения и исключения из него, а также порядок предоставления в Минобороны отчетности юрлицами, включенными в Перечень, утверждается Кабмином.

Информация о включении юридического лица в Перечень, а также информация, содержащаяся в отчетности юридических лиц, включенных в Перечень предприятий ОПК, является информацией с ограниченным доступом (служебной информацией) и подлежит охране в установленном порядке.

Контроль за соблюдением требований, установленных для юридических лиц, включенных в Перечень предприятий ОПК, осуществляет Минобороны. Юридические лица, включенные в Перечень, ежеквартально предоставляют Минобороны отчетность о результатах деятельности.

Перечень предприятий ОПК (с указанием периода пребывания юридических лиц в нем), а также информация о внесении изменений в него передается Минобороны в Государственную налоговую службу, Министерство юстиции, Генеральному прокурору и т.п.

Решения об отказе во включении в Перечень и решения об исключении из Перечня предприятий ОПК подлежат обжалованию в судебном порядке.

Налогоплательщики, включенные в Перечень предприятий ОПК, имеют право подать в Минобороны заявление о релокации предприятия ОПК. Под релокацией понимается перенос физического расположения производственных мощностей предприятия ОПК с изменением местонахождения юрлица. Порядок релокации предприятий ОПК определяется Кабмином.

Защита информации о предприятиях из перечня Defence City

Изменениями в Закон «О государственной регистрации юридических лиц, ФОП и общественных формирований» предлагается установить, что указанные в Едином государственном реестре сведения о юрлицах, включенных в Перечень предприятий ОПК, являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат отображению в открытом доступе.

Сведения из ЕГР относительно юрлиц, включенных в Перечень предприятий ОПК, предоставляются Минобороны или самим юридическим лицом.

В случае, если юрлицо включено в Перечень предприятий ОПК, результаты предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации в отношении такого юридического лица бесплатному обнародованию на портале электронных сервисов не подлежат, кроме сведений об идентификационном коде.

Информационное взаимодействие между Единым государственным реестром и информационными системами государственных органов относительно сведений о юридических лицах, включенных в Перечень предприятий ОПК, не осуществляется.

Также в Законе «О защите интересов субъектов предоставления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» предлагается установить, что в период действия военного положения или состояния войны, а также в течение 3-х месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны, информация, полученная органами государственной статистики и другими производителями официальной статистики из статистической и финансовой отчетности юридических лиц, включенных в установленном порядке в Перечень предприятий ОПК, не подлежит обнародованию и исключается из статистической отчетности, подлежащей обнародованию.

Нацбанку рекомендовано в течение 2-х месяцев установить особенности осуществления валютных операций и валютного надзора в отношении юридических лиц, включенных в Перечень предприятий ОПК.

Также предлагается внести соответствующие изменения в законы «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» и «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».

Автор: Наталя Мамченко

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