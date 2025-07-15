При каких условиях оборонное предприятие сможет попасть в перечень Defence City и получить налоговые льготы – законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13420 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Введенный законопроектом Перечень предприятий ОПК станет инструментом для защиты информации о таких предприятиях, предоставления налоговых льгот, упрощения экспортного контроля, оказания поддержки для релокации предприятий путем создания необходимой инфраструктуры за счет уплаченного налога на доходы физлиц и т.п.
Предполагается внести изменения в Налоговый кодекс путем предоставления налоговых льгот до 1 января 2036 года для налогоплательщиков, включенных Минобороны в Перечень, а именно:
При этом в случае исключения из Перечня вследствие нарушения условий пребывания в нем, плательщик должен будет начислить и уплатить налоговые обязательства и штрафные санкции в полном объеме за весь период.
Кто сможет попасть в перечень Defence City
В соответствии с законопроектом в Налоговом кодексе устанавливается, что временно, до 1 января 2036 года, взимание налогов и сборов для плательщиков, включенных Минобороны в Перечень предприятий ОПК, осуществляется с учетом особенностей.
В Перечень предприятий ОПК может быть включено юрлицо, подавшее в Минобороны заявление о включении в Перечень предприятий ОПК, при условии одновременного соответствия следующим требованиям:
Юридическое лицо, включенное Минобороны в Перечень предприятий ОПК, приобретает статус резидента Дефенс Сити на весь период пребывания в Перечне предприятий ОПК.
Юрлицо, включенное в Перечень, обязано в течение всего периода пребывания в Перечне обеспечивать соответствие следующим требованиям:
Достаточным основанием для включения Минобороны юрлица в Перечень предприятий ОПК является непосредственное указание такого лица как предприятия ОПК в международном договоре межведомственного характера, стороной которого является Минобороны, условия которого предусматривают экспорт технологий военного назначения.
Упомянутый выше подпункт 75.1.1 предусматривает, что не может быть включено в Перечень предприятий ОПК юридическое лицо:
Перечень предприятий ОПК и изменения к нему утверждаются Минобороны. Включение юридического лица в Перечень и исключение из него осуществляется по решению Минобороны.
Порядок ведения Перечня, порядок включения и исключения из него, а также порядок предоставления в Минобороны отчетности юрлицами, включенными в Перечень, утверждается Кабмином.
Информация о включении юридического лица в Перечень, а также информация, содержащаяся в отчетности юридических лиц, включенных в Перечень предприятий ОПК, является информацией с ограниченным доступом (служебной информацией) и подлежит охране в установленном порядке.
Контроль за соблюдением требований, установленных для юридических лиц, включенных в Перечень предприятий ОПК, осуществляет Минобороны. Юридические лица, включенные в Перечень, ежеквартально предоставляют Минобороны отчетность о результатах деятельности.
Перечень предприятий ОПК (с указанием периода пребывания юридических лиц в нем), а также информация о внесении изменений в него передается Минобороны в Государственную налоговую службу, Министерство юстиции, Генеральному прокурору и т.п.
Решения об отказе во включении в Перечень и решения об исключении из Перечня предприятий ОПК подлежат обжалованию в судебном порядке.
Налогоплательщики, включенные в Перечень предприятий ОПК, имеют право подать в Минобороны заявление о релокации предприятия ОПК. Под релокацией понимается перенос физического расположения производственных мощностей предприятия ОПК с изменением местонахождения юрлица. Порядок релокации предприятий ОПК определяется Кабмином.
Защита информации о предприятиях из перечня Defence City
Изменениями в Закон «О государственной регистрации юридических лиц, ФОП и общественных формирований» предлагается установить, что указанные в Едином государственном реестре сведения о юрлицах, включенных в Перечень предприятий ОПК, являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат отображению в открытом доступе.
Сведения из ЕГР относительно юрлиц, включенных в Перечень предприятий ОПК, предоставляются Минобороны или самим юридическим лицом.
В случае, если юрлицо включено в Перечень предприятий ОПК, результаты предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации в отношении такого юридического лица бесплатному обнародованию на портале электронных сервисов не подлежат, кроме сведений об идентификационном коде.
Информационное взаимодействие между Единым государственным реестром и информационными системами государственных органов относительно сведений о юридических лицах, включенных в Перечень предприятий ОПК, не осуществляется.
Также в Законе «О защите интересов субъектов предоставления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» предлагается установить, что в период действия военного положения или состояния войны, а также в течение 3-х месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны, информация, полученная органами государственной статистики и другими производителями официальной статистики из статистической и финансовой отчетности юридических лиц, включенных в установленном порядке в Перечень предприятий ОПК, не подлежит обнародованию и исключается из статистической отчетности, подлежащей обнародованию.
Нацбанку рекомендовано в течение 2-х месяцев установить особенности осуществления валютных операций и валютного надзора в отношении юридических лиц, включенных в Перечень предприятий ОПК.
Также предлагается внести соответствующие изменения в законы «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» и «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».
Автор: Наталя Мамченко
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