США надеются, что война в Украине завершится не позже чем через полгода — Джей Ди Венс

18:12, 24 августа 2025
Вице-президент США также заявил, что российская сторона признала, что не сможет установить «марионеточный режим» в Киеве, что было одним из главных требований в начале.
США надеются, что война в Украине завершится не позже чем через полгода — Джей Ди Венс
Россияне признали, что не смогут установить так называемый «марионеточный режим» в Киеве, что было одним из их главных требований в начале, а Украина после войны сохранит территориальную целостность. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью для программы Meet the Press на NBC News.

«Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале», — отметил вице-президент США.

Также Венс сказал, что война в Украине не завершится «в одно мгновение», но США надеются, что мир наступит не позже чем через полгода.

Для этого необходимо решить вопрос территорий и гарантий безопасности, добавил он.

«Что меня сейчас действительно радует, так это то, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. И каким бы ни был результат, закончится ли война через три месяца или через шесть месяцев, надеюсь, не позже, нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства», — сказал Венс.

