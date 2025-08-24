США сподіваються, що війна в Україні завершиться не пізніше ніж за пів року — Джей Ді Венс

Віцепрезидент США також заявив, що російська сторона визнала, що не зможе встановити «маріонетковий режим» у Києві, що було однією з головних вимог на початку.

Росіяни визнали, що не зможуть встановити так званий «маріонетковий режим» у Києві, що було однією з їхніх головних вимог на початку, а Україна після війни збереже територіальну цілісність. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у інтерв'ю для програми Meet the Press на NBC News.

«Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку», - зазначив віцепрезидент США.

Також Венс сказав, шо війна в Україні не завершиться «в одну мить», але США сподіваються, що мир настане не пізніше ніж через пів року.

Для цього потрібно вирішити питання територій та гарантій безпеки, додав він.

«Що мене зараз насправді радує, так це те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. І яким би не був результат, чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість місяців, сподіваюся, не пізніше, нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства», - сказав Венс.

