Владимир Зеленский и Марк Карни подписали План действий по оборонному сотрудничеству Украины и Канады

19:06, 24 августа 2025
Украина и Канада подписали План действий по реализации соглашения о безопасности, предусматривающий военную подготовку, совместное производство оборонной продукции и таможенное сотрудничество.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали План действий по реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

Этот план определяет основные направления и механизмы реализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Он охватывает военную подготовку, развитие оборонных возможностей, обмен разведывательной информацией, кибербезопасность, борьбу с терроризмом и гибридными угрозами.

«Украина и Канада заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности 24 февраля прошлого года. На тот момент Канада была первой страной за пределами Европы, которая подтвердила свои обязательства по безопасности в отношении Украины. Таким образом государства начали стратегическое партнёрство в разных сферах безопасности», — отметили в Офисе Президента.

Также в присутствии Владимира Зеленского и Марка Карни министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Канады Дэвид Макгинти подписали Письмо о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады о совместном производстве оборонной продукции в Канаде и Украине.

Документ подтверждает намерение Канады финансировать совместное производство оборонной продукции украинского происхождения в Канаде и Украине для помощи нашей стране и совершенствования совместно изготавливаемой продукции.

Министр финансов Сергей Марченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Наталка Цмоць подписали Соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.

Документ предусматривает обмен информацией о таможенном законодательстве государств и практике его применения, развитие обучения и повышения квалификации, партнёрство в сфере организации таможенного контроля, борьбы с таможенными правонарушениями и привлечение международной технической помощи.

 

