ВСУ уволили сразу три села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Силы обороны провели успешную контратаку в Донецкой области.

Украинские защитники освободили от оккупантов сразу три населенных пункта в Донецкой области. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села на Донетчине — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку», — рассказал он.

В то же время Сырский отметил, что отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении, и выслушал доклады командиров корпусов и бригад относительно оперативной обстановки.

«Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но мы должны удерживать линию. Помощь в организации боевых действий будет предоставлена. Вопросы относительно дополнительных боеприпасов, дронов и средств РЭБ решены», — добавил Главнокомандующий ВСУ.

