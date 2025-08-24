Практика судів
ЗСУ звільнили відразу три села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку

17:53, 24 серпня 2025
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Сили оборони провели успішну контратаку в Донецькій області.
ЗСУ звільнили відразу три села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку
Українські захисники звільнили від окупантів відразу три населених пункти в Донецькій області. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку», — розповів він.

Водночас Сирський відзначив, що відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки.

«Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені», - додав Головнокомандувач ЗСУ.

