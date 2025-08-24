Марк Карни не исключает присутствие канадских военных как часть гарантий безопасности Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на присутствие канадских сил, а премьер Канады не исключил отправки военных как часть гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада является активным участником «Коалиции желающих» и рассчитывает на ее активное участие. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам Зеленского, присутствие канадских сил на территории Украины является важным для обеспечения стабильности и безопасности страны.

«Мы рассчитываем на присутствие канадских сил в Украине, для нас это важно», — заявил Президент.

Он подчеркнул, что поддержка союзников в этом вопросе имеет ключевое значение для укрепления обороноспособности государства.

В свою очередь Марк Карни не исключает присутствие военных как часть гарантий безопасности Украины в рамках Коалиции желающих.

Он отметил, что сейчас идет работа над различными видами гарантий безопасности.

«Мы работаем с нашими союзниками и «Коалицией желающих» с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствие военных», — сказал Карни.

