Марк Карни не исключает присутствие канадских военных как часть гарантий безопасности Украины

17:17, 24 августа 2025
Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на присутствие канадских сил, а премьер Канады не исключил отправки военных как часть гарантий безопасности.
Марк Карни не исключает присутствие канадских военных как часть гарантий безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада является активным участником «Коалиции желающих» и рассчитывает на ее активное участие. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам Зеленского, присутствие канадских сил на территории Украины является важным для обеспечения стабильности и безопасности страны.

«Мы рассчитываем на присутствие канадских сил в Украине, для нас это важно», — заявил Президент.

Он подчеркнул, что поддержка союзников в этом вопросе имеет ключевое значение для укрепления обороноспособности государства.

В свою очередь Марк Карни не исключает присутствие военных как часть гарантий безопасности Украины в рамках Коалиции желающих.

Он отметил, что сейчас идет работа над различными видами гарантий безопасности.

«Мы работаем с нашими союзниками и «Коалицией желающих» с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствие военных», — сказал Карни.

Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Спецпенсии заменят на профессиональные пенсии — что запланировал Кабмин в программе действий правительства

Также Кабмин планирует до 30 сентября подать законопроекты по выплате сумм пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных во исполнение судебных решений.

