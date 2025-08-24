Марк Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій безпеки України

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на присутність канадських сил, а прем’єр Канади не виключив відправку військових як частину гарантій безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада є активною учасницею «Коаліції охочих» і розраховує на її активну участь. Про це заявив під час пресконференції із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами Зеленського, присутність канадських сил на території України є важливою для забезпечення стабільності та безпеки країни.

«Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні, для нас це важливо», - заявив Президент.

Він підкреслив, що підтримка союзників у цьому питанні має ключове значення для зміцнення обороноздатності держави.

У свою чергу Марк Карні не виключає присутність військових як частину гарантій безпеки України у рамках Коаліції охочих.

Він, зазначив, що зараз йде робота над різними видами гарантій безпеки.

«Ми працюємо з нашими союзниками і «Коаліцією охочих» з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військових», - сказав Карні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.