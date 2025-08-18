Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук совместно с широкой группой депутатов зарегистрировал в парламенте законопроект 13653, которым предлагается упростить процедуру рассмотрения законопроектов, касающихся вступления Украины в ЕС.

Предлагается, чтобы такие законопроекты включались в повестку дня сессии Верховной Рады вне очереди без голосования.

Определено, что «законопроект по адаптации, как правило, вносится Кабинетом Министров Украины». То есть его также смогут внести Президент или народные депутаты.

Законопроект регистрируется в Аппарате Верховной Рады с проставлением в день регистрации специальной отметки — «законопроект по адаптации».

Председатель Верховной Рады или его заместитель направляет законопроект не позднее чем на следующий день в профильный комитет, комитет по европейской интеграции, антикоррупционный и бюджетный комитеты и т. д.

Народные депутаты и комитеты могут подать в главный комитет свои предложения и поправки к тексту законопроекта в течение 7 рабочих дней.

Такие предложения и поправки к тексту законопроекта по адаптации вносятся вместе с их обоснованием и ссылкой на положения права ЕС (acquis ЕС), на реализацию которых они направлены.

Если же предложения и поправки к тексту законопроекта по адаптации, поданные без соблюдения этих положений, по решению главного комитета не включаются в сравнительную таблицу, не рассматриваются на заседании главного комитета и на пленарном заседании Верховной Рады.

Во время рассмотрения законопроекта по адаптации на пленарном заседании Верховной Рады по ускоренной процедуре слово для выступления предоставляется:

инициатору внесения законопроекта или его представителю (до 5 минут);

представителю главного комитета, в том числе представителю подкомитета по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза (acquis ЕС) главного комитета (до 5 минут);

представителю комитета, к предмету ведения которого относится оценка соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции (до 5 минут);

представителю Кабинета Министров Украины (по решению председательствующего на пленарном заседании) (до 5 минут);

представителям двух депутатских фракций (депутатских групп) в поддержку законопроекта и представителям двух депутатских фракций (депутатских групп) не в поддержку законопроекта (до 3 минут каждому);

по одному представителю от депутатских фракций (депутатских групп), представители которых не участвовали в обсуждении (до 3 минут каждому).

В случае наличия предложений и поправок к законопроекту по адаптации согласно заключению главного Комитета, председательствующий на пленарном заседании объявляет их и ставит на голосование по настоянию:

инициаторов их внесения для учета отклоненных главным комитетом предложений и поправок;

народных депутатов для отклонения учтенных главным комитетом предложений и поправок.

Законопроект по адаптации может быть принят после рассмотрения по ускоренной процедуре в целом как закон в случае отсутствия возражений по принятию такого решения у главного комитета, комитета по европейской интеграции и/или правительства.

До утверждения Кабмином Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС) положения Регламента Верховной Рады, касающиеся внесения и рассмотрения таких законопроектов, применяются к законопроектам, внесенным после вступления в силу этого Закона, которые были определены комитетом по европейской интеграции как направленные на выполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции и/или адаптацию законодательства Украины к праву ЕС, а также к альтернативным им законопроектам.

Автор: Наталя Мамченко

