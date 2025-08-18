Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спільно з широкою групою депутатів зареєстрував у парламенті законопроект 13653, яким пропонується спростити процедуру розгляду законопроектів, що стосуються вступу України до ЄС.
Пропонується, щоб такі законопроекти включилися до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування.
Визначено, що «законопроект з адаптації, як правило, вноситься Кабінетом Міністрів України». Тобто, його також зможуть внести Президент чи народні депутати.
Законопроект реєструється в Апараті Верховної Ради з проставленням у день реєстрації спеціальної позначки – «законопроект з адаптації».
Голова Верховної Ради або заступник направляє законопроект не пізніш як на наступний день у профільний комітет, комітет з європейської інтеграції; антикорупційний та бюджетний комітети тощо.
Народні депутати, комітети можуть подати до головного комітету свої пропозиції і поправки до тексту законопроекту протягом 7 робочих днів.
Такі пропозиції і поправки до тексту законопроекту з адаптації вносяться разом з їх обґрунтуванням та посиланням на положення права ЄС (асquis ЄС), на реалізацію яких вони спрямовані.
Якщо ж пропозиції і поправки до тексту законопроекту з адаптації, подані без дотримання цих положень, за рішенням головного комітету вони не включаються до порівняльної таблиці, не розглядаються на засіданні головного комітету та на пленарному засіданні Верховної Ради.
Під час розгляду законопроекту з адаптації на пленарному засіданні Верховної Ради за прискореною процедурою слово для виступу надається :
У разі наявності пропозицій і поправок до законопроекту з адаптації відповідно до висновку головного Комітету, головуючий на пленарному засіданні оголошує їх та ставить на голосування за наполяганням:
Законопроект з адаптації може бути прийнятий після розгляду за прискореною процедурою в цілому як закон у разі відсутності заперечень щодо ухвалення такого рішення у головного комітету, комітету з європейської інтеграції та/або уряду.
До затвердження Кабміном Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) положення Регламенту Верховної Ради, які стосуються внесення та розгляду таких законопроектів), застосовуються до законопроектів, внесених після набрання чинності цим Законом, які були визначені комітетом з європейської інтеграції як такі, що спрямовані на виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та/або адаптацію законодавства України до права ЄС, а також альтернативних до них законопроектів.
Автор: Наталя Мамченко
