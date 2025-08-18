Практика судів
Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

11:24, 18 серпня 2025
Руслан Стефанчук разом з групою депутатів пропонує розглядати законопроекти стосовно вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спільно з широкою групою депутатів зареєстрував у парламенті законопроект 13653, яким пропонується спростити процедуру розгляду законопроектів, що стосуються вступу України до ЄС.

Пропонується, щоб такі законопроекти включилися до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування.

Визначено, що «законопроект з адаптації, як правило, вноситься Кабінетом Міністрів України». Тобто, його також зможуть внести Президент чи народні депутати.

Законопроект реєструється в Апараті Верховної Ради з проставленням у день реєстрації спеціальної позначки – «законопроект з адаптації».

Голова Верховної Ради або заступник направляє законопроект не пізніш як на наступний день у профільний комітет, комітет з європейської інтеграції; антикорупційний та бюджетний комітети тощо.

Народні депутати, комітети можуть подати до головного комітету свої пропозиції і поправки до тексту законопроекту протягом 7 робочих днів.

Такі пропозиції і поправки до тексту законопроекту з адаптації вносяться разом з їх обґрунтуванням та посиланням на положення права ЄС (асquis ЄС), на реалізацію яких вони спрямовані.

Якщо ж пропозиції і поправки до тексту законопроекту з адаптації, подані без дотримання цих положень, за рішенням головного комітету вони не включаються до порівняльної таблиці, не розглядаються на засіданні головного комітету та на пленарному засіданні Верховної Ради.

Під час розгляду законопроекту з адаптації на пленарному засіданні Верховної Ради за прискореною процедурою слово для виступу надається :

  • ініціатору внесення законопроекту чи його представнику (до 5 хвилин);
  • представнику головного комітету, у тому числі представнику підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (асquis ЄС) головного комітету (до 5 хвилин);
  • представнику комітету, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно- правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції (до 5 хвилин);
  • представнику Кабінету Міністрів України (за рішенням головуючого на пленарному засіданні) (до 5 хвилин);
  • представникам двох депутатських фракцій (депутатських груп) на підтримку законопроекту і представникам двох депутатських фракцій (депутатських груп) не на підтримку законопроекту (до 3 хвилин кожному);
  • по одному представнику від депутатських фракцій (депутатських груп), представники яких не брали участі в обговоренні (до 3 хвилин кожному).

У разі наявності пропозицій і поправок до законопроекту з адаптації відповідно до висновку головного Комітету, головуючий на пленарному засіданні оголошує їх та ставить на голосування за наполяганням:

  • ініціаторів їх внесення для врахування відхилених головним комітетом пропозицій і поправок;
  • народних депутатів для відхилення врахованих головним комітетом пропозицій і поправок.

Законопроект з адаптації може бути прийнятий після розгляду за прискореною процедурою в цілому як закон у разі відсутності заперечень щодо ухвалення такого рішення у головного комітету, комітету з європейської інтеграції та/або уряду.

До затвердження Кабміном Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) положення Регламенту Верховної Ради, які стосуються внесення та розгляду таких законопроектів), застосовуються до законопроектів, внесених після набрання чинності цим Законом, які були визначені комітетом з європейської інтеграції як такі, що спрямовані на виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та/або адаптацію законодавства України до права ЄС, а також альтернативних до них законопроектів.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України законопроект ЄС Україна Руслан Стефанчук Євросоюз

