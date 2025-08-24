Пассажир авиарейса в Португалию из-за бреда пытался попасть в кабину пилотов

Рейс авиакомпании EasyJet из Лиона (Франция) в Порту (Португалия) вернулся в аэропорт вылета из-за попытки 26-летнего пассажира, страдавшего от делирия, проникнуть в кабину пилотов вскоре после взлета, сообщило издание The Economic Times.
Пассажир, гражданин Португалии, был задержан другими пассажирами и удерживался до посадки самолета в Лионе, а после – передан полиции. Медицинское обследование выявило у него воздушную болезнь и бред, после чего мужчина был госпитализирован.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.