Пассажир авиарейса в Португалию из-за бреда пытался попасть в кабину пилотов

Рейс EasyJet вернулся в Лион из-за попытки пассажира проникнуть в кабину пилотов.

Рейс авиакомпании EasyJet из Лиона (Франция) в Порту (Португалия) вернулся в аэропорт вылета из-за попытки 26-летнего пассажира, страдавшего от делирия, проникнуть в кабину пилотов вскоре после взлета, сообщило издание The Economic Times.

Пассажир, гражданин Португалии, был задержан другими пассажирами и удерживался до посадки самолета в Лионе, а после – передан полиции. Медицинское обследование выявило у него воздушную болезнь и бред, после чего мужчина был госпитализирован.

