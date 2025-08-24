Пасажир авіарейсу до Португалії через марення намагався потрапити в кабіну пілотів

Рейс EasyJet повернувся до Ліона через спробу пасажира проникнути в кабіну пілотів.

Рейс авіакомпанії EasyJet із Ліона (Франція) до Порту (Португалія) повернувся до аеропорту вильоту через спробу 26-річного пасажира, який страждав від делірію, проникнути до кабіни пілотів незабаром після зльоту, повідомило видання The Economic Times.

Пасажира, громадянина Португалії, затримали інші пасажири та утримували до посадки літака в Ліоні, а після – передали поліції. Медичне обстеження виявило у нього повітряну хворобу та марення, після чого чоловіка госпіталізували.

