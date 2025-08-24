В Черновцах водитель наехал на полицейского во время проверки документов — у правоохранителя перелом стопы

Буковинец во время проверки документов оказал сопротивление и совершил наезд на правоохранителя.

Фото: Черновицкая областная прокуратура

В Черновцах сообщили о подозрении местному жителю, который во время проверки документов оказывал сопротивление правоохранителям и совершил наезд на полицейского. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, полицейские остановили водителя автомобиля Nissan за нарушение правил благоустройства (ст. 152 КУоАП). Во время проверки документов мужчина начал оказывать сопротивление, а затем, пытаясь избежать ответственности, наехал на сотрудника полиции и скрылся.

Пострадавшего правоохранителя госпитализировали с предварительным диагнозом — закрытый перелом костей стопы. Водителя оперативно задержали.

Прокуроры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы относительно характера телесных повреждений для установления окончательной квалификации действий подозреваемого.

На данный момент ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

