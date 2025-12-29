Разрешение на обыск без записи заседания и без участия следователя – допустимы ли доказательства определит ОП КУС ВС

Обвиняемый утверждает, что данные протокола обыска являются недопустимыми доказательствами, поскольку постановление о разрешении на обыск его жилья было вынесено следственным судьей без проведения полной технической фиксации судебного заседания и без участия следователя или прокурора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судам предстоит решить принципиальный вопрос: становятся ли доказательства, полученные во время обыска, автоматически «недействительными», если постановление о разрешении на обыск его жилья было вынесено следственным судьей без проведения полной технической фиксации судебного заседания и без участия следователя или прокурора. Дело передано на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда ВС.

Что произошло по делу

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 309 УК.

В кассационной жалобе обвиняемый утверждает, что данные протокола обыска являются недопустимыми доказательствами, поскольку постановление о разрешении на обыск его жилья было вынесено следственным судьей без проведения полной технической фиксации судебного заседания и без участия следователя или прокурора.

КУС передал уголовное производство на рассмотрение ОП КУС ВС.

Основание: необходимость отступить от вывода относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 21.03.2023 по делу № 336/941/19 (производство № 51-298км23).

Коллегия судей Третьей судебной палаты КУС указала, что в ВС существует правовая позиция относительно недопустимости данных протокола обыска вследствие рассмотрения следственным судьей ходатайства о предоставлении разрешения на его проведение при отсутствии следователя или прокурора и, соответственно, при отсутствии фиксации судебного процесса.

Так, в постановлении от 21.03.2023 по делу № 336/941/19 (производство № 51-298км23) коллегия судей Первой судебной палаты КУС отметила, что системный анализ положений ч. 4 ст. 234 УПК свидетельствует о том, что ходатайство органа досудебного расследования об обыске должно рассматриваться следственным судьей местного суда при обязательном участии стороны, инициирующей соответствующий вопрос. Вместе с тем в ходе кассационной проверки материалов уголовного производства установлено, что предметом тщательного исследования суда первой инстанции были материалы судебного производства по рассмотрению следственным судьей местного суда ходатайства следователя о предоставлении разрешения на обыск. В ходе исследования указанных материалов судебного производства суд первой инстанции установил, что рассмотрение ходатайства следователя о предоставлении разрешения на обыск было осуществлено с существенным нарушением УПК — без участия следователя или прокурора и, в связи с этим, без полной фиксации судебного заседания. Поэтому по результатам кассационного рассмотрения коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС согласилась с выводом судов предыдущих инстанций в части признания данного доказательства недопустимым.

В то же время, как усматривается из обжалуемого решения, которое в настоящее время является предметом кассационного рассмотрения, суд апелляционной инстанции, опровергая доводы стороны защиты о недопустимости протокола обыска, отметил, что местным судом проверено и установлено, что ходатайство следователя об обыске было рассмотрено следственным судьей при отсутствии прокурора и следователя, поскольку они не прибыли в судебное заседание. Вместе с тем следователем было подано заявление о рассмотрении ходатайства в его отсутствие. Таким образом, рассмотрение ходатайства следователя об обыске было осуществлено следственным судьей без фиксации с помощью технических средств, что полностью соответствует ч. 4 ст. 107 УПК. А участие прокурора и следователя при рассмотрении ходатайства об обыске не является обязательным. Следовательно, отсутствуют основания считать недопустимым доказательством протокол обыска и все производные от него доказательства.

Коллегия судей Третьей судебной палаты КУС считает приведенный вывод апелляционного суда обоснованным, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 4 ст. 234 УПК ходатайство об обыске рассматривается в суде в день его поступления с участием следователя или прокурора. Следовательно, ходатайство о предоставлении разрешения на проведение обыска рассматривается следственным судьей с участием стороны, которая его подала. Однако, по убеждению коллегии судей, в случае если такое рассмотрение не нарушает фундаментальные права сторон уголовного производства, суд не может признавать сразу недопустимыми доказательства, полученные в ходе обыска, лишь по формальному доводу стороны о предоставлении разрешения на его проведение при отсутствии следователя или прокурора.

Определение коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 19.11.2025 по делу № 336/4830/22 (производство № 51-1139км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.