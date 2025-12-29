Дозвіл на обшук без запису засідання та без участі слідчого — чи є допустимими докази визначить ОП ККС ВС

Обвинувачений стверджує, що дані протоколу обшуку є недопустимими доказами, оскільки ухвала про дозвіл на обшук його житла була винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації судового засідання та без участі слідчого або прокурора.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суди мають вирішити принципове питання: чи стають докази, здобуті під час обшуку, автоматично «недійсними», якщо ухвала про дозвіл на обшук його житла була винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації судового засідання та без участі слідчого або прокурора. Справу передали на розгляд Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду ВС.

Що сталося у справі

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК.

У касаційній скарзі обвинувачений стверджує, що дані протоколу обшуку є недопустимими доказами, оскільки ухвала про дозвіл на обшук його житла була винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації судового засідання та без участі слідчого або прокурора.

ККС передав кримінальне провадження на розгляд ОП ККС ВС.

Підстава: необхідність відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеному у постанові колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 21.03.2023 в справі № 336/941/19 (провадження № 51-298км23).

Колегія суддів Третьої судової палати ККС вказала, що у ВС існує правова позиція щодо недопустимості даних протоколу обшуку через розгляд слідчим суддею клопотання про надання дозволу на його проведення за відсутності слідчого або прокурора і відповідно за відсутності фіксації судового процесу.

Так, у постанові від 21.03.2023 в справі № 336/941/19 (провадження № 51-298км23) колегія суддів Першої судової палати ККС зазначила, що системний аналіз положень ч. 4 ст. 234 КПК свідчить про те, що клопотання органу досудового розслідування про обшук повинно розглядатися слідчим суддею місцевого суду за обов`язкової участі сторони, яка ініціює вказане питання. Разом з тим, в ході касаційної перевірки матеріалів кримінального провадження встановлено, що предметом ретельного дослідження суду першої інстанції були матеріали судового провадження щодо розгляду слідчим суддею місцевого суду клопотання слідчого про надання дозволу на обшук. В ході дослідження вказаних матеріалів судового провадження суд першої інстанції встановив, що розгляд клопотання слідчого про надання дозволу на обшук було здійснено з істотним порушення КПК, без участі слідчого або прокурора і, у зв`язку з цим, без повної фіксації судового засідання. Тож за наслідками касаційного розгляду колегія суддів Першої судової палати ККС ВС погодилася із висновком судів попередніх інстанцій в частині визнання цього доказу недопустимим.

У той же час, як убачається з оскаржуваного рішення, яке наразі є предметом касаційного розгляду, суд апеляційної інстанції, спростовуючи доводи сторони захисту про недопустимість протоколу обшуку, зауважив, що місцевим судом перевірено та встановлено, що клопотання слідчого про обшук було розглянуто слідчим суддею за відсутності прокурора та слідчого, оскільки вони не прибули у судове засідання. Разом з тим слідчим було подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Тож розгляд клопотання слідчого про обшук було здійснено слідчим суддею без фіксування за допомогою технічних засобів, що повністю узгоджується з ч. 4 ст. 107 КПК. А участь прокурора та слідчого під час розгляду клопотання про обшук не є обов’язковою. А тому відсутні підстави вважати недопустимим доказом протокол обшуку і всі похідні від нього докази.

Колегія суддів Третьої судової палати ККС вважає наведений висновок апеляційного суду обґрунтованим з урахуванням такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Отже клопотання про дозвіл на проведення обшуку розглядається слідчим суддею за участі сторони, яка його подала. Проте, на переконання колегії суддів, у випадку, якщо такий розгляд не порушує фундаментальні права сторін кримінального провадження, суд не може визнавати одразу недопустимими доказами дані отримані у ході обшуку через саме лише формальне посилання сторони про надання дозволу на його проведення за відсутності слідчого або прокурора.

Ухвала колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 19.11.2025 у справі № 336/4830/22 (провадження № 51-1139км25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.