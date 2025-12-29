Каким будет судебный сбор с 1 января 2026 года за подачу искового заявления в местный общий суд

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 3 328,00 грн і не більше 1 164 800 грн

1 відсоток ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 16 640 грн

1 відсоток ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 9 984,00 грн