Каким будет судебный сбор с 1 января 2026 года за подачу искового заявления в местный общий суд
Лычаковский районный суд города Львова напомнил, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц устанавливается в размере 3 328,00 грн.
Следовательно, судебный сбор в 2026 году будет взиматься в следующих размерах:
|
I. За подання до місцевого загального суду:
|
Позовної заяви майнового характеру, яка подана:
|
юридичною особою
|
1,5 відсотка ціни позову, але не менше 3 328,00 грн і не більше 1 164 800 грн
|
фізичною особою або ФОП
|
1 відсоток ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 16 640 грн
|
Позовної заяви немайнового характеру, яка подана:
|
юридичною особою або ФОП
|
3 328,00 грн
|
фізичною особою
|
1 331,20 грн
|
Позовної заяви:
|
про розірвання шлюбу
|
1 331,20 грн
|
про поділ майна при розірванні шлюбу
|
1 відсоток ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 9 984,00 грн
|
Заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів:
|
юридичною особою або ФОП
|
1 664,00 грн
|
фізичною особою
|
665,60 грн
|
Заяви про видачу судового наказу
|
332,80 грн
|
Заяви про скасування судового наказу
|
166,40 грн
|
Заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України
|
665,60 грн
|
Позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
|
позовної заяви немайнового характеру
|
1 331,20 грн
|
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди
|
1,5 відсотка ціни позову, але не менше 3 328,00 грн
|
IІ. За видачу судами документів:
|
За повторну видачу копії судового рішення
|
9,98 грн за кожний аркуш паперу
|
За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання
|
99,84 грн
|
За виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"
|
9,98 грн за кожний аркуш копії
|
За виготовлення копій документів, долучених до справи
|
9,98 грн за кожний аркуш копії
|
ІІІ. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення (у порядку КУпАП)
|
665,60 грн
