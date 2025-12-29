  1. В Украине

Каким будет судебный сбор с 1 января 2026 года за подачу искового заявления в местный общий суд

14:18, 29 декабря 2025
Названы ставки судебного сбора, которые будут действовать с 1 января 2026 года.
Фото: court.gov.ua
Лычаковский районный суд города Львова напомнил, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц устанавливается в размере 3 328,00 грн.

Следовательно, судебный сбор в 2026 году будет взиматься в следующих размерах:

I. За подання до місцевого загального суду:

Позовної заяви майнового характеру, яка подана:

юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 3 328,00 грн і не більше 1 164 800 грн

фізичною особою або ФОП

1 відсоток ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 16 640 грн

Позовної заяви немайнового характеру, яка подана:

юридичною особою або ФОП

3 328,00 грн

фізичною особою

1 331,20 грн

Позовної заяви:

про розірвання шлюбу

1 331,20 грн

про поділ майна при розірванні шлюбу

1 відсоток ціни позову, але не менше 1 331,20 грн та не більше 9 984,00 грн

Заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів:

юридичною особою або ФОП

1 664,00 грн

фізичною особою

665,60 грн

Заяви про видачу судового наказу

332,80 грн

Заяви про скасування судового наказу

166,40 грн

Заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України

665,60 грн

Позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

позовної заяви немайнового характеру

1 331,20 грн

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 3 328,00 грн

IІ. За видачу судами документів:

За повторну видачу копії судового рішення

9,98 грн за кожний аркуш паперу

За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

99,84 грн

За виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"

9,98 грн за кожний аркуш копії

За виготовлення копій документів, долучених до справи

9,98 грн за кожний аркуш копії

ІІІ.  У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення (у порядку КУпАП)

665,60 грн

