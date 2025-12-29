  1. Общество

Субсидия в Украине — в какие сроки назначается помощь после погашения задолженности

14:36, 29 декабря 2025
Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из 6 способов.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос сроков назначения жилищной субсидии после погашения задолженности.

В ведомстве подчеркнули, что граждане, которым субсидия на неотапливаемый период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена / оформлен договор реструктуризации либо вопрос задолженности по оплате ЖКУ обжалован в судебном порядке, могут обратиться за назначением жилищной субсидии.

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам), а также копия договора о реструктуризации задолженности — при наличии задолженности и заключении соответствующего договора.

«В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение подано позже — с месяца обращения», — сообщили в ПФ.

Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):

  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд»;
  • лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • по почте на адрес территориального органа Фонда.

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных громад, центры предоставления административных услуг, а также через «Портал Дія».

Пенсионный фонд субсидия

