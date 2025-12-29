Субсидія в Україні — у які терміни призначають допомогу після погашення заборгованості

Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із 6 способів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання щодо термінів призначення житлової субсидії після погашення заборгованості.

У відомстві підкреслили, що громадяни, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена/оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії.

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами) та копія договору про реструктуризацію заборгованості — за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору.

«У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення подано пізніше — з місяця звернення», - заявили у ПФ.

Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів (за вибором):

- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

- особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

- поштою на адресу територіального органу Фонду.

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через «Портал Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.