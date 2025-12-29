  1. Суспільство

Субсидія в Україні — у які терміни призначають допомогу після погашення заборгованості

14:36, 29 грудня 2025
Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із 6 способів.
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання щодо термінів призначення житлової субсидії після погашення заборгованості.

У відомстві підкреслили, що громадяни, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена/оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії.

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами) та копія договору про реструктуризацію заборгованості — за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору.

«У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення подано пізніше — з місяця звернення», - заявили у ПФ.

Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів (за вибором):

- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

- особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

- поштою на адресу територіального органу Фонду.

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через «Портал Дія».

