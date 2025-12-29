РФ бьет не для блэкаута: в Минэнерго раскрыли истинную цель атак по энергетике и сколько займет восстановление

Атаки на инфраструктуру направлены на давление на общество и попытки дестабилизации, а не на полный блэкаут.

В случае прекращения атак на энергетическую инфраструктуру для восстановления стабильной работы энергосистемы без отключений понадобится около двух месяцев. Об этом в интервью Forbes заявил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов. По его словам, Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью полного обесточивания страны, а как инструмент давления на население и попытку посеять панику.

Некрасов отметил, что ключевой целью российских ударов является не только электроснабжение, но и системы теплоснабжения в городах, особенно в зимний период. Он отметил, что отсутствие отопления зимой имеет гораздо более серьезные последствия для населения, чем перебои с электричеством, и именно это используется для психологического давления.

«Одно дело, когда нет электричества, совсем другое – когда зимой нет отопления. Цель этой кампании – попытаться посеять панику, сломить сопротивление и разделить общество, – отметил Некрасов.

Некрасов пояснил, что нарушение целостности энергосистемы может привести к существенному ухудшению снабжения электроэнергией на Левобережье и в отдельных регионах Правобережья. Это, по его словам, дает России возможность продвигать дестабилизационные нарративы и пытаться расколоть общество.

В то же время он подчеркнул, что полный блэкаут вряд ли является конечной целью врага, поскольку украинские энергетики сохраняют способность оперативно восстанавливать систему и переподключать потребителей после атак.

По словам и.о. министра, энергетическая отрасль круглосуточно работает в условиях постоянной угрозы новых ударов, поэтому формируется запас оборудования и восстановление поврежденного.

Некрасов также отметил, что в случае прекращения атак по энергетической инфраструктуре для восстановления стабильной работы энергосистемы без отключений понадобится около двух месяцев.

